Il lockdown deciso dal governo Italiano e dalla maggior parte dei paesi più ricchi ha avuto tra le sue conseguenze anche un’accelerazione nell’uso delle tecnologie digitali. Scuole e università sono state costrette ad adottare la didattica a distanza per proseguire le lezioni, e in questa emergenza stanno venendo al pettine tutti i nodi di decenni di immobilismo.

Innanzi tutto va detto che gli insegnanti, ma anche gli studenti, e i genitori, si sono dovuti far carico di inventarsi “a distanza” un modo di procedere, perché poco o nulla era stato sperimentato prima. Avanzando in ordine sparso, molte scuole e università hanno semplicemente riprodotto in videochat quello che facevano in aula. Per mandare agli insegnanti i compiti da fare a casa, assegnati sul registro elettronico, sono stati usati vari sistemi, a volte l’email, a volte Google Drive, altre volte ancora usando piattaforme come Edmodo. Nel frattempo il ministero dell’istruzione (Miur) ha cominciato a dare indicazioni sulle piattaforme per la didattica a distanza da adottare: Google Suite, Office 365, Weschool, Amazon.

Possiamo immaginare che, non avendo idee, il ministero abbia scelto alcuni colossi della tecnologia sia per le garanzie di affidabilità che offrono sia perché le persone – insegnanti e studenti – sono già abituate a usare gli strumenti offerti da Google, Microsoft e Amazon. E così, anche nel campo della didattica, una funzione pubblica è stata fatta scivolare verso le aziende private. In questo panorama si è ridotta la libertà d’insegnamento così come la varietà di metodi didattici, ed è sparita completamente la questione della privacy, della raccolta e gestione dei dati, e il problema delle disuguaglianze.

Niente cooperazione

Gli aspetti dei processi educativi che riguardano le relazioni – un professore attento, un’insegnante che ci dice una parola in un momento particolare, un compagno che ci aiuta o ci ostacola – e che avvengono in aula o nei corridoi, sono stati sfrondati o addirittura eliminati dalla didattica a distanza, come se fossero un surplus. Ciò che conta è il contenuto e la valutazione quantitativa. Quindi si fa lezione attraverso le videochat e si assegnano i compiti inviando schede e test da compilare. Perdendo però il cuore della crescita di una persona, e dimenticando che il contesto e le relazioni non sono quantificabili.

Tutto questo è il risultato di una pressione in atto da anni nella scuola. Una pressione esercitata da chi ha provato a trasformarla in un luogo dove premiare solo la competenza e l’efficienza, come se l’unico obiettivo fosse quello di “addestrare” gli studenti a prepararsi e ad adattarsi a un mondo del lavoro in continua evoluzione.

Solo tenendo conto di questo contesto si può capire la scelta del Miur di affidarsi alle piattaforme dei colossi della tecnologia. Una scelta fatta senza considerare, tra l’altro, che queste aziende sono cresciute raccogliendo dati e metadati da rivendere o da usare per individuare gusti e orientamenti delle persone e manipolarli.