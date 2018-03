Come nasce l’inchiesta su Cambridge Analytica?

In un’intervista rilasciata al sito Contagious , il fondatore di Cambridge Analytica Alexander Nix ha dichiarato che l’azienda era stata avviata per “affrontare il vuoto nel mercato politico repubblicano negli Stati Uniti”, emerso con evidenza dopo la sconfitta di Mitt Romney alle presidenziali del 2012.

L’azienda ha sede a Londra, ed è stata fondata nel 2013 come distaccamento di un’altra azienda, il gruppo Strategic Communication Laboratories (Scl), che offre servizi simili in tutto il mondo.

L’azienda è anche stata accusata di promuoversi eccessivamente, e alcuni tra gli addetti ai lavori sostengono che non sia in grado di esercitare l’influenza che sostiene di avere.

Non è la prima controversia per Gsr. L’azienda è stata accusata di aver offerto i suoi servizi alla campagna per la Brexit, e pare che Nix abbia contattato il fondatore di Wikileaks Julian Assange chiedendogli di pubblicare le email collegate al caso Hilary Clinton.

Christopher Wylie, un canadese che lavorava per Cambridge Analytica, ha rivelato questa e altre attività dell’azienda, descrivendola come “una macchina della propaganda” e contraddicendo le precedenti dichiarazioni di Nix che a febbraio, rivolgendosi ad una commissione parlamentare britannica, aveva negato l’uso di dati Facebook da parte di Gsr.

I dati sono stati raccolti grazie a un’app del social network e non sono solo quelli degli utenti americani pagati per completare un test psicologico, ma anche i dati dei loro contatti Facebook.

Robert Mercer, un sostenitore e un donatore della campagna Trump, ha dato a Cambridge Analytica un finanziamento di 15 milioni di dollari. Mercer, che è anche il fondatore del sito di destra statunitense Breitbart, è stato introdotto all’agenzia da Steve Bannon. Bannon, che dal 2014 al 2016 ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Cambridge Analytica, è anche stato alla guida della campagna elettorale di Trump nella sua fase finale, diventando poi stratega della Casa Bianca.

L’agenzia ha lavorato per le campagne elettorali di tre candidati alle presidenziali, tra cui quella di Trump. Sul suo sito spiega come attraverso l’analisi di grosse quantità di dati sia in grado di identificare gli elettori più persuasibili e i temi che hanno a cuore, per poi mandargli messaggi di “invito all’azione”. I votanti di 17 stati sono stati monitorati con sondaggi quotidiani, e attraverso i social media e le pubblicità online venivano sottoposti a questi messaggi. L’azienda sostiene che così facendo ha ottenuto un incremento delle donazioni e dei voti, contribuendo alla vittoria di Trump.

Come detto, alcuni dati provenivano da profili che ai quali l’azienda non era autorizzata ad accedere.