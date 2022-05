Poliziotti vestiti di nero che indossano elmetti ed equipaggiamento protettivo e usano i manganelli per aggredire le persone che portano in spalla la bara a un corteo funebre. Le colpiscono alle gambe, fino a che la bara scivola e per poco non sbatte a terra. È lo spettacolo a cui ha assistito gran parte del mondo, ed è questa scena è che gran parte del mondo ricorderà del funerale della giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akleh , che si è svolto il 13 maggio a Gerusalemme.

Ne hanno parlato in molti in Israele nei giorni seguenti. La situazione è problematica, dicono, tanto da rappresentare quasi un disastro in termini di immagine e pubbliche relazioni. Ma il problema vero non sta tanto nel modo in cui l’incidente è stato percepito dal resto del mondo, ma nell’uso ingiustificato della violenza da parte della polizia.

È stata una delle rappresentazioni per immagini più estreme dell’occupazione e delle umiliazioni che il popolo palestinese vive sulla sua pelle ogni giorno: una importante giornalista palestinese, conosciuta in tutto il mondo arabo, che per decenni ha raccontato la violenza e i crimini dell’occupazione israeliana, muore in uno scontro a fuoco e i soldati israeliani sono i sospettati numero uno. È la morte di un’icona palestinese, il suo funerale rappresenta un evento nazionale, e proprio in quel momento, al culmine del lutto, gli agenti di polizia armati di bastoni fanno irruzione sulla scena.

Scusa inconsistente

La polizia non ha perso tempo e ha pubblicato un video registrato da un drone durante il funerale dove si vedono due giovani lanciare quella che sembra una bottiglia d’acqua contro gli agenti di polizia prima dell’inizio della carica. Si tratta di una scusa inconsistente per una condotta simile, durante un evento che avrebbe dovuto essere gestito con la massima delicatezza. Il commissario Kobi Shabtai ha ordinato di aprire un’inchiesta sul comportamento della polizia al funerale. Ma questo incidente è solo uno dei tanti in cui la polizia israeliana si è comportata in modo inaccettabile, esacerbando così la situazione in atto e intensificando l’umiliazione delle vittime.

Il giorno in cui Abu Akleh è morta, i poliziotti sono andati a casa della famiglia in lutto chiedendo di rimuovere le bandiere palestinesi che sventolavanofuori della loro casa, di non fermarsi nella strada e di abbassare il volume della musica diffusa all’esterno. Il giorno del funerale, poco dopo la processione, la polizia è stata ripresa mentre strappava via le bandiere palestinesi dalle auto. Non sapremo mai cosa passava per la mente di chi ha mandato i poliziotti a casa della famiglia, o di chi tirava giù le bandiere. Come pensavano che avrebbero reagito i familiari in lutto o i partecipanti al funerale?

Come se non bastasse, sabato mattina un giovane palestinese, Walid al Sharif – che tre settimane fa aveva lanciato delle pietre contro la polizia sulla spianata delle moschee ed era stato ferito gravemente alla testa – è morto mentre era ricoverato nella clinica di Hassadah. La polizia ha dichiarato che le sue ferite erano state causate da una caduta, ma non ha fornito alcuna prova di quanto affermato. È difficile credere alla coincidenza cosmica secondo cui la morte di un uomo di 21 anni sarebbe stata causata da una caduta avvenuta proprio nello stesso momento in cui contro di lui venivano sparati dei proiettili di gomma. Con la sua morte, Al Sharif è diventato un “martire di Al Aqsa”, la prima vittima sulla spianata dal 2017, quando due terroristi armati furono uccisi dopo aver sparato e ucciso due poliziotti. Questa volta, però, si trattava di un giovane che lanciava pietre. Dal punto di vista palestinese, questo è un caso molto più grave.