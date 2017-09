Nessuno sa quanto dormiamo veramente

Pochissime cose sono più utili dei misteri del sonno per dimostrare quanto poco conosciamo noi stessi. Innanzitutto, c’è il grande mistero del perché dormiamo, dato che, in termini evolutivi, perdere coscienza per un terzo della giornata è una delle strategie più suicide che si possano immaginare (il che significa che, a qualsiasi cosa serva il sonno, deve essere veramente importante perché valga la pena rischiare di essere attaccati da tigri e serpenti per tutta la notte).

Poi c’è il mistero quotidiano di come costringerci a dormire quando non ci riusciamo (secondo me, il metodo migliore resta ancora quello della visualizzazione o “rimescolamento cognitivo”: scaricate sul telefono l’applicazione MySleepButton, o scegliete semplicemente una lettera dell’alfabeto e immaginate uno dopo l’altro tutti gli oggetti che cominciano con quella lettera). Ma la nostra ignoranza sul sonno non si limita a questo: è anche abbastanza probabile che non abbiate idea di quanto avete dormito la notte scorsa, o se è stato veramente sufficiente.

Sei ore di sonno non sono il massimo, mi dico ogni volta che mi capita, cioè abbastanza spesso. Ma in fondo non sono male, no? Dopotutto sono solo una di meno del presunto ideale di sette, e il 50 per cento in più delle quattro che, a quanto dice, si concede Donald Trump (non pensateci troppo, altrimenti disturberà ancora di più il vostro sonno). Tuttavia, da uno studio pubblicato di recente dalla rivista Fast Company è emerso che, in certe attività cognitive, i soggetti che avevano dormito solo sei ore per notte per dieci giorni ottenevano gli stessi scarsi risultati di quelli che non avevano dormito per due giorni di fila.