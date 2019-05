Non fate l’errore di credere di sapere cosa provino gli altri 

Ogni tanto, a un certo punto della giornata, una scossa ci ricorda che le vite interiori degli altri sono una terra profondamente straniera, dalla quale siamo banditi in modo permanente.

Questa è un’argomentazione solitamente usata per rafforzare gli inviti a essere più empatici: magari il vostro scontroso collega sta lottando con emozioni dolorose, magari il vostro coniuge è preda di un’ansia quotidiana più intensa di quanto possiate mai immaginare.

Ma questa estraneità si manifesta in realtà in maniera ancor più essenziale. Un nuovo studio su un argomento che sembrerebbe di natura tecnica – “la variazione genetica nella riserva di recettori olfattivi umani”– ci ricorda che anche la percezione olfattiva del mondo è diversa per ciascuno di noi. I ricercatori hanno scoperto che una singola mutazione genetica determina molte di queste differenze, come il fatto che la barbabietola abbia un odore (e un sapore) orrendo di terreno sporco per alcune persone, oppure che altre non riescano a sentire l’odore affumicato del whisky, o ancora che alcune riescano a identificare il mughetto in un profumo.

Nuova dose di crisi esistenziale

Anche questo genere di ricerca, però, non può fare molto per scavare una breccia nei muri che ci dividono. La sensazione è che neanche il miglior ricercatore del pianeta possa capire – realmente e profondamente – come percepisco la vita, a meno che quel ricercatore non sia io stesso. Immaginate, per esempio, che il caffè abbia per voi il sapore che ha per me il succo di carota, e viceversa. Come potremmo mai scoprirlo? Potremmo continuare ad amare il caffè e odiare il succo di carote, senza mai scoprire che intendiamo due cose opposte – ovvero che quel che odio a proposito del succo di carote è esattamente quel che voi adorate a proposito del caffè.

I filosofi definiscono questa cosa il problema dei “qualia invertiti”. Non è qui il caso di attardarsi sulle loro dispute di lunga data (e nelle quale hanno dato prova di sorprendente irascibilità). Ma il loro punto fondamentale, per quanto inquietante, appare difficile da negare: quando i nostri universi personali differiscono profondamente, possiamo anche discutere per ore, o svolgere qualsiasi tipo di altra attività nel mondo esterno, e le cose rimarrebbero come sono.