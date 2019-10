Quanto fa male ai bambini stare troppo davanti a uno schermo

Stare troppo davanti a uno schermo fa male ai nostri figli? Non aspettatevi una risposta da questa rubrica. La verità è che nessuno lo sa. In questo momento l’incessante pendolo dei consigli sugli stili di vita sta attraversando una fase di “ridimensionamento”, con numerosi articoli secondo i quali è stata solo un’ondata di panico senza motivo. Ma questo è dovuto in parte a un rapporto pubblicato all’inizio di quest’anno dal Royal college of paediatrics and child health, secondo il quale non esistono prove sufficienti per dare indicazioni sicure ai genitori.

Come hanno spiegato i pediatri, però, il problema principale è che su questo argomento non sono state ancora condotte ricerche abbastanza qualificate, conclusione che sul sito di consigli per i genitori Mother.ly è stata tradotta in questo titolo: “Quanto fa male ai bambini passare tanto tempo davanti a uno schermo? Non tanto quanto potremmo pensare”. L’articolo è stato sponsorizzato dal provider statunitense di telefonia mobile Verizon, anche se la scienza non ci ha ancora fatto sapere se si tratti di una questione di causa/effetto o di semplice correlazione.

Ovviamente esistono ricerche valide in questo campo: è dimostrato che c’è una correlazione tra il troppo tempo passato a guardare la televisione e l’obesità e la scarsa salute mentale, mentre l’uso dei social network probabilmente non è la causa diretta della depressione adolescenziale. E alcuni studi sono migliori di altri.

Innumerevoli variabili

Ma né i sostenitori né i nemici delle ore passate davanti a uno schermo sono incentivati a citare il fatto più inquietante: che è quasi impossibile sapere con certezza se troppo tempo passato davanti a uno schermo danneggi proprio i nostri figli. Il motivo di questa impossibilità non deve sorprenderci: la vita umana è straordinariamente complessa, e nessuno studio che miri a scoprire qualcosa di significativo sulla popolazione in generale può tenere conto delle innumerevoli variabili che incidono su una specifica famiglia.