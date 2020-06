È mai esistito un periodo più facile per essere futurologi? Nella maggior parte dei casi, mi fido poco di chi esercita questa professione, perché implica la necessità di pronunciarsi su cose che non sono ancora successe, e il non dover rendere conto dei propri errori se ce ne sono, perché a quel punto non si tratta più del futuro e quindi la faccenda non li riguarda.

Ma in questi giorni, mentre il mondo esce barcollando dal confinamento, è ancora più facile. Basta dire che nella vita in generale, o in qualsiasi campo specifico nel quale si suppone che siate esperti, tutto cambierà. L’istruzione, l’economia, i viaggi, il lavoro, le relazioni sentimentali, lo sport, l’industria della pubblicità, la fabbricazione delle lattine di alluminio: negli articoli più recenti si promette una profonda trasformazione.

O come disse un grande saggio (nel famoso programma televisivo satirico The day today) un quarto di secolo fa: “Se avete un libro di storia in casa, prendetelo e gettatelo nel secchio della spazzatura, non serve più a niente”.

Capacità di adattamento

Non voglio dire che tutto questo sia necessariamente falso (anche se, preso alla lettera lo è, perché la storia non si manifesta mai in modo assoluto; per esempio, ci fa sempre un certo effetto sentirci ricordare che durante la grande depressione la maggior parte delle persone non è stata disoccupata e ha continuato a lavorare). Piuttosto, non mi convince il fatto che gli articoli diano per scontato che nei prossimi anni la vita ci sembrerà diversa. E una delle poche cose di cui possiamo esseri sicuri è che non sarà così. Alla maggior parte di noi, e per la maggior parte del tempo, ci sembrerà normale.

Uno dei motivi di questo è il cosiddetto adattamento edonico, la nostra tendenza ad adattarci emotivamente in breve tempo ai cambiamenti, positivi o negativi, delle nostre condizioni, e a tornare al nostro livello base di ottimismo o pessimismo.