Amicз miз, sono pienǝ di gioia. Non perché le cose vadano bene, come potete immaginare. Non c’è un solo spazio sociale nel quale i segni del progresso delle tecnologie della morte non possano essere avvertiti come una minaccia imminente a tutto ciò che è vivo. Abbiamo distrutto l’ecosistema più negli ultimi due secoli che in due milioni di anni, durante tutta la storia dell’olocene. Quello che finora abbiamo chiamato neoliberalismo deve essere ridefinito come necro-umanesimo: la specializzazione delle tecnologie dei governi capitalisti petrol-sesso-razziali nel trasformare la vita, tutta la vita, in capitale morto, lavoro riproduttivo e piacere morto.

Abbiamo fatto della biosfera e di tutto quello che abita in essa una fonte di energia che cerchiamo di estrarre e accumulare. Abbiamo strappato dalla Terra ognuno dei suoi organi ed estratto ognuno dei suoi fluidi. Razzializzazione e sessualizzazione gerarchica della specie umana, estrazione mineraria, disboscamento, distruzione dell’ecosistema marino, industrializzazione della riproduzione animale e umana, sviluppo delle industrie belliche… Come se tutto questo fosse poco. Ci piace vivere così: siamo dipendenti dal consumo di capitale morto ed estraiamo piacere da questo processo di fabbricazione della morte.

Non ci sono, mi rimprovererete, ragioni per essere ottimistз. Ma l’ottimismo non è un sentimento psicologico di speranza, e non è nemmeno la tranquilla certezza che sorge dal non conoscere lo stato di distruzione del mondo. L’ottimismo è una metodologia. Abbiamo la capacità collettiva di prendere coscienza di ciò che succede e, per la prima volta nella storia, di condividere questa esperienza su scala planetaria: scambiare tecnologie sociali, conoscenze, precetti, affetti e far sì che le pratiche e i saperi che finora erano subalterni possano essere condivisi trasversalmente.

Farsi carico del proprio corpo vivo

Prendere coscienza comporta, come ci ha insegnato Édouard Glissant, tremare: sentire che siamo parte del problema che vogliamo risolvere. E, pertanto, capire che non ci sarà alcun cambiamento possibile che non implichi una mutazione dei nostri propri processi di soggettivazione politica, dei nostri modi di produzione, di consumo, di riproduzione, di nominazione, di relazione, delle nostre modalità di rappresentare, di desiderare, di amare. Prendere coscienza è farsi carico del fatto che il nostro proprio corpo vivo e desiderante è l’unica tecnologia sociale che può portare a termine il cambiamento. Noi siamo le crepe dei poli, l’Amazzonia disboscata. Siamo il deserto che avanza nel Madagascar. Siamo il buco dell’ozono.

Per questo, mentre tremo, nel bel mezzo del disastro, mi invade il più raggiante degli ottimismi. Altri diranno che è ormai troppo tardi. Ma la dislocazione, la fuga e la scissione di fronte alle forme dominanti del capitalismo mondiale sono già cominciate. Il desiderio e il piacere stanno mutando e con loro la nostra capacità di uscire dalla dipendenza capitalista e petrol-sesso-razziale.

Vi ho visto uscire a centinaia dalla metro della Place Clichy, arrivare da ogni strada, dal nord e dal sud, dalle banlieue e dal centro di Parigi, camminare sole, in gruppo, arrivare in bici, in monopattino o a piedi, e riunirvi come uno stormo di uccelli che volano e si posano all’unisono. Vi ho visto avanzare senza paura fino al tribunale per urlare insieme, in mille lingue, il nome di Adama Traorè. Vi ho sentito urlare, dall’altro lato dell’Atlantico, i nomi di George Floyd, Jamal Sutherland, Patrick Warren Sr, Kevin Lavira Desir, Erick Mejía, Randy Miller. Vi ho visto scrivere sui muri i nomi di Patsy Andrea Delgado, Alexa Luciano Ruiz, Serena Angelique Velázquez, Layla Pelaez, Yampi Méndez Arocho, Penélope Diaz Ramírez, Michelle Michellyn Ramos Vargas, Selena Reyes-Hernández Valera, Ebeng Mayor… Vi ho visto andare in strada a Valparaíso, occupare piazza Taksim a Istanbul, in Bolivia, a Los Angeles, a San Francisco, alla Puerta del Sol di Madrid, davanti alla Escuela normal rural de Ayotzinapa.

Avete cominciato una sollevazione mondiale contro l’uso della violenza e della morte come forma di governo della Terra. State osando diserotizzare l’oppressione e la violenza sessuale. State derazzializzando la pelle. La storia della violenza si ferma al vostro sguardo. Una rivoluzione comincia così, con uno scuotimento del tempo che fa sì che la ripetizione ostinata dell’oppressione si fermi perché possa cominciare il nuovo adesso. Tutto deve cambiare. Mentre cammino tra di voi, ho la certezza del fatto che si sta forgiando una nuova alleanza somatopolitica che può portare a termine la transizione politica verso un nuovo regime. “La storia non ha fatto altro che cominciare”.

Ho camminato insieme a voi.

L’apparente soggetto della rivoluzione che sta avendo luogo si confonde a volte con le donne, o le persone trans, o le persone razzializzate, o le persone migranti… ma lo spazio politico verso il quale puntava la lotta era più in là di queste identità inventate dalla tassonomia petrol-sesso-razziale della modernità. Siete statз sessualizzatз, razzializzatз, binarizzatз, criminalizzatз… e chi non si sente parte di queste sacche somatopolitiche non deve più spiegare la ragione, non deve più dire che c’è altro che vuole rivendicare, altrimenti che si unisca a voi. Non siete più una classe sociale, un genere o un sesso preciso, non siete esattamente proletari, né solo esattamente donne, nemmeno semplicemente omosessuali, nere o trans. Non cercate di risolvere gli antagonismi attraverso una relazione dialettica. Siete una scissione creativa. Il vostro compito politico sarà quello di articolare queste differenze eterogenee senza totalizzarle, né unificarle fittiziamente sotto una supposta identità o ideologia. Essere una zona ad alta intensità di passione attraverso la quale passa il desiderio di cambiare tutto. Uscire dai significanti dispotici dell’identità. Non si tratta più di Nietzsche: tutti i nomi della storia sono il tuo nome. Qui si tratta di Gloria Anzaldúa: la storia ancora non conosce il vostro nome.