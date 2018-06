Babel skaters

1. Rancore, Skatepark

Lo slang tecnico dei tricks, le acrobazie che si possono spremere da uno skateboard come lingua perduta di mille pomeriggi da pischelli; e “adesso sembra un deserto”. Solo da adulti ci si dedica a questo tipo di recherche, a dispetto del titolo del nuovo album Musica per bambini. Rancore, una sorta di Eminem romano che di nome fa Tarek Iurcich, srotola un flow di tempi perduti; con il superpotere di ricordare con rabbia e la capacità di trarne racconti veri. Anche quando parla a doppia velocità del road runner che fa Beep beep.

2. The Mystery of The Bulgarian Voices, Pora sotunda

Come suona un coro di cuori, un cerchio di madri che condividono gioia, pupi e luce? È un trip polifonico nell’idioglossia. Con quel tradizionale ensemble femminile bulgaro già divenuto un piccolo fenomeno pop come Le Mystère des Voix Bulgares; le brave cantrici tornano con l’album BooCheMish e si ritrovano in compagnia di Lisa Gerrard, voce dei Dead Can Dance (negli anni ottanta incidevano per la 4AD, come le bulgare). Nei pezzi in cui è ospite, Gerrard canta come un angelo e dirige il coro nella lingua da lei sognata.