Rock’n’Bnb

1. sarasara, Moon rock Rumorini industriali, echi, loop da miniera di estrazione dell’ossitocina, e una voce francofona che mette a nudo la vulnerabilità di una francese rifugiata in Inghilterra, la vita segnata da tragedie, business school ed esperimenti sonori, transitati da Matthew Herbert all’etichetta di Björk, la One Little Indian. Il nuovo album, Orgone, racconta un percorso di rigenerazione bilingue, un self upgrade (ottenuto con la collaborazione di Pete Doherty) che ricorda gente intensa come Tricky o Gotye, ma con più voglia di comunicare.

2. Black Keys, Shine a little light

A parte questa modestia del titolo (che pare quasi un inchino ai Rolling Stones): ci sarà mai un opener più esaltante quest’anno per chi ama il rock’n’roll? Il ritorno del duo passa anche per questo: saper stare al proprio posto, e poi al momento giusto scatenare una bella tempesta di fuzz guitar. L’album è scolasticamente intitolato Let’s rock, e magari sarebbe stato meglio mettere in copertina una cattedra piuttosto che una sedia elettrica. I testi sono didascalici, ma Dan Auerbach e Patrick Carney, i due Keys, sono prof esemplari per qualunque school of rock.