2. Brunella Selo, Ciccibacco

In 43 minuti da Napoli a Rio de Janeiro e ritorno, via Bacoli e Salvador de Bahia; musicalità solare, acustica; mandolino e percussioni; e saudade, samba, schiavitù, nell’album Terre del finimondo. Un Vesuviagem in napoletano e portoghese dove s’imbarcano, a vario titolo, la poesia di Chico Buarque de Hollanda (Sinhá) e il flauto di Daniele Sepe (Nasco ddoje vote), e dove un bozzetto da vicoli napoletani, tracciato a parole dal poeta partenopeo Alessio Sollo, può sfociare in un chorinho carioca. Tutto il mondo è quartiere.