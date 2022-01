Peter Bogdanovich è morto a Los Angeles a 82 anni. La sua carriera, sottolinea nel titolo l’obituary del New York Times , può far pensare a un dramma hollywoodiano, magari fotografato in bianco e nero proprio come i suoi film più importanti: L’ultimo spettacolo (1971) e Paper moon (1973). I motivi di questa associazione si possono far risalire a varie considerazioni. Intanto alla devozione di Bogdanovich per la vecchia Hollywood, celebrata attraverso la sua attività di storico e critico cinematografico. Nelle biblioteche del bravo cinefilo non possono mancare le sue monografie e le sue interviste a grandi registi e attori, tra cui Orson Welles, Robert Aldrich, George Cukor, Howard Hawks, Alfred Hitchcock, Fritz Lang, Lauren Bacall, Humphrey Bogart, James Cagney, John Cassavetes, Charlie Chaplin, Montgomery Clift, Marlene Dietrich, Henry Fonda, Ben Gazzara, Audrey Hepburn e Boris Karloff. Tradotti in italiano si trovano Il cinema secondo Orson Welles (Il Saggiatore) e Chi ha fatto quel film? (Fandango libri).

Poi ci sono i suoi film, da cui traspare sempre una forma di devozione per il cinema classico di Hollywood. Il suo film più importante è anche il suo primo grande lungometraggio, L’ultimo spettacolo, che all’inizio degli anni settanta vinse due Oscar, attribuiti agli attori “non protagonisti” – Cloris Leachman, che tutti conoscono come la mitologica Frau Blücher di Frankenstein Jr. (morta poco meno di un anno fa) e Ben Johnson, veterano di mille western – e lo lanciò tra i più promettenti registi dell’epoca. Promessa inizialmente mantenuta con un paio di commedie di successo e poi con il magnifico Paper moon, anche quello premiato con un Oscar per la “non protagonista” Tatum O’Neal (che all’età di dieci anni è stata la più giovane vincitrice di un Oscar di sempre). Poi però arrivarono i fallimenti, una serie di film poco apprezzati dalla critica e dal pubblico, in particolare il musical Finalmente arrivò l’amore (1975), con Burt Reynolds e Cybill Shepard: un flop clamoroso di quelli che Hollywood non perdona facilmente. Sempre il New York Times riporta una citazione significativa di Billy Wilder: “Non è vero che Hollywood sia un luogo amaro, diviso da odio, avidità e gelosie. Per riunire la comunità basta un flop di Peter Bogdanovich”.

Infine il dramma vero. Alla fine degli anni settanta Bogdanovich si legò sentimentalmente alla modella Dorothy Stratten che per lui lasciò il marito, Peter Snider. Bogdanovich le affidò una piccola parte nella sua nuova commedia, E tutti risero (1981). Ma poco prima che il film uscisse, Snider uccise Stratten per poi togliersi la vita (la vicenda è raccontata dal film Star 80 di Bob Fosse). Una tragedia personale non facile da superare per Bogdanovich. E di solito basta molto meno per affossare un film. Fatto sta che la commovente commedia con Audrey Hepburn (al suo ultimo film, a parte il cameo in Always di Steven Spielberg), Ben Gazzara e John Ritter, uscì in sordina e fu accolta gelidamente da pubblico e critica. Gli anni seguenti furono costellati di fallimenti economici e da una vita privata molto discussa (in particolare il legame con la sorella minore di Dorothy Stratten, Louise, che il regista sposò nel 1988, quando lei aveva vent’anni, non poteva certo essere ignorata da un certo tipo di stampa). Tutte cose che hanno tenuto Bogdanovich a debita distanza da Hollywood.