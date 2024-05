Nel 2015 con Mad Max: fury road, il regista George Miller non ha solo rilanciato la trilogia che lo ha reso celebre, inaugurata nel 1979 con Mad Max (qui in Italia intitolato Interceptor), proseguita nel 1981 con Mad Max 2 (Interceptor. Il guerriero della strada) e conclusa nel 1985 con Mad Max. Oltre la sfera del tuono. Ma l’ha rilanciata dando vita a un personaggio diventato leggenda anche più rapidamente del titolare Max Rockatansky (interpretato da Mel Gibson nella prima trilogia, e da Tom Hardy in Fury road).

In un film tecnicamente sopraffino, vincitore di sei premi Oscar, la guerriera Furiosa, interpretata da Charlize Theron, ha letteralmente rubato la scena al Max interpretato da Tom Hardy. Non a caso un sequel di Fury road è stato accantonato in favore del prequel Furiosa. A Mad Max saga, dove scopriremo come una bambina intelligente ma un po’ avventata, nata e allevata nel lussureggiante Luogo Verde delle Molte Madri, si trasforma nella indomita guerriera che ha definito un nuovo tipo di eroina.

Nel prologo del film, Furiosa finisce ostaggio di Dementus, un signore della guerra ambizioso che ambisce a dominare le Wastelands, le terre desolate che i frequentatori della saga di Mad Max conoscono ormai molto bene. Poi si ritroverà pretoriana di Immortan Joe, l’inquietante e malsano signore della Cittadella, anche lui conosciuto in Fury road. Proprio quando cominciamo a chiederci se il prologo non sia troppo lungo, George Miller piazza una sequenza pazzesca: l’assalto a un’autocisterna corazzata, che merita un posto nelle antologie del cinema. Rischiando la blasfemia mi è venuta in mente la diligenza di Ombre rosse di John Ford.