Un presidente di sinistra alle prese con i problemi del Messico

Generalmente si pensa che l’America Latina sia scivolata a destra, soprattutto con l’elezione di Jair Bolsonaro in Brasile. E invece ecco la smentita, non indifferente, arrivata dal Messico, secondo paese del continente per popolazione con 120 milioni di abitanti.

Il 24 novembre, Andrés Manuel López Obrador, soprannominato Amlo dai suoi concittadini, si è insediato alla guida del Messico dopo la vittoria schiacciante alle elezioni di luglio. Quest’uomo di 65 anni non è certo l’ultimo arrivato sulla scena politica. È stato governatore del distretto federale e si è presentato due volte alle presidenziali prima di vincerle la scorsa estate.

Amlo non ha solo vinto le elezioni, ma ha ottenuto la maggioranza assoluta in parlamento, negli stati e nelle città. Oggi controlla tutti i poteri istituzionali, un fatto senza precedenti dall’introduzione del pluralismo in Messico, vent’anni fa. Un trionfo, insomma.

López Obrador è stato eletto grazie a un programma di rottura in un paese che attraversa una crisi profonda, suscitando grandi speranze che dovrà faticare molto per non deludere.

Quest’uomo di sinistra, populista secondo alcuni analisti, ha promesso di affrontare i grandi problemi del Messico come la violenza legata al narcotraffico, la corruzione e la disuguaglianza sociale. López Obrador dovrà anche ricucire i rapporti con Donald Trump, il suo imprevedibile vicino che in passato ha definito “un prepotente irresponsabile” ma con cui oggi vuole adottare un atteggiamento pragmatico.