La campagna russa in Siria lascia i civili senza protezione

Idlib vive una situazione molto particolare. È lì che in occasione di tutte le battaglie precedenti i militanti irriducibili sono stati autorizzati a rifugiarsi, insieme a una schiera di profughi, un milione dei quali dipende ancora dagli aiuti umanitari. Ora, però, non hanno un altro posto dove andare.

Le immagini che ci arrivano da Idlib, ultima enclave che ancora sfugge al controllo dell’esercito di Bashar al Assad, sono terrificanti. Raffiche costanti di artiglieria e bombardamenti aerei russi colpiscono indiscriminatamente, come era già accaduto in occasione di battaglie precedenti, ad Aleppo e altrove.

La grande incognita è il comportamento della Turchia, che per ora mantiene il silenzio. Ankara ha inviato i suoi soldati nella regione, ha un rapporto sempre più stretto con la Russia (che in estate dovrebbe consegnarle batterie di missili) e soprattutto conserva un obiettivo prioritario: bloccare i curdi del nordest della Siria. Non sappiamo se ci saranno accordi dietro le quinte nel quadro di un gioco cinico tra le potenze regionali.

A settembre un’offensiva russo-siriana sembrava imminente, ma è stata fermata per tentare la via del dialogo con la vicina Turchia, con la prospettiva di un processo di smilitarizzazione. Ma ora Damasco è convinta che questa via non sia più percorribile.

Per l’ennesima volta, in questa guerra che dura da più di otto anni, le principali vittime saranno i civili siriani bombardati e terrorizzati, che di nuovo avranno come unica opzione la fuga, verso la Turchia (che ospita già più di tre milioni e mezzo di profughi) o verso un’Europa che cerca di trasformarsi in una fortezza.

In questo caos la comunità internazionale resta immobile. Le Nazioni Unite sono paralizzate dal veto russo, e dopo la rinuncia degli Stati Uniti a intervenire, nel 2013, Putin ha avuto mano libera.

Se allarghiamo lo sguardo ci rendiamo conto che in Medio Oriente, in questo momento, le due ex superpotenze, la Russia e gli Stati Uniti portano avanti, ognuna per sé e in modo unilaterale, azioni di forza appoggiate dai rispettivi apparati militari. Gli Stati Uniti si preparano a soffocare l’Iran con sanzioni imposte al resto del mondo e inviando la loro flotta. La Russia, come abbiamo potuto constatare, ha ripreso i bombardamenti in aiuto del suo alleato Assad, che ha salvato dalla disfatta.