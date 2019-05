La democrazia romena ha fatto vincere lo stato di diritto

Al centro delle preoccupazioni per la deriva “illiberale” di molti paesi dell’Europa centrale e orientale c’è l’indipendenza della magistratura, rimessa in discussione da tutti quelli che vorrebbero indebolire i contropoteri. Eppure, a volte, questi paesi resistono, dimostrando che non c’è nulla di inesorabile nell’indebolimento della democrazia.

La Romania è un esempio eclatante. Dal 27 maggio Liviu Dragnea, onnipotente capo del Partito socialdemocratico romeno e presidente dell’assemblea nazionale, è in prigione. Dragnea ha cominciato a scontare una condanna di tre anni e mezzo dopo la conferma da parte della corte suprema.

La notizia è stata accolta da urla di gioia per le strade di Bucarest, anche perché i romeni erano convinti che Dragnea sarebbe riuscito a sfuggire al carcere. Ora invece rischia di restarci per qualche anno. Condannato per abuso d’ufficio, Dragnea deve affrontare altre accuse, tra cui quella grave di appropriazione indebita di fondi pubblici dopo un’indagine dell’ufficio europeo antifrode.

Pressioni democratiche

La decisione della corte suprema è arrivata all’indomani di un doppio voto in Romania: da una parte le elezioni europee, che hanno segnato il crollo del Partito socialdemocratico (che ha perso il 13 per cento), dall’altra un referendum organizzato su iniziativa del presidente Klaus Iohannis per ostacolare il tentativo del governo di indebolire la lotta contro la corruzione. In questo scontro interno, l’80 per cento dei votanti si è schierato dalla parte di Iohannis e contro il governo.

Questi eventi dimostrano che la resistenza romena (con grandi manifestazioni contro la corruzione) e le pressioni dell’Europa hanno permesso di salvare lo stato di diritto. Fino a poco tempo fa la Romania poteva sembrare un caso disperato, presa in ostaggio da un partito politico che si rifa alla socialdemocrazia ma con evidenti tendenze mafiose. Liviu Dragnea pensava di essere più forte della giustizia. Si sbagliava.