Ai funerali di Chirac si vede la diplomazia francese con la Russia

C’è un doppio significato nella presenza di Vladimir Putin il 30 settembre a Parigi. Per prima cosa, evidentemente, la visita del presidente russo nasce dall’amicizia che aveva maturato con Jacques Chirac, con cui aveva stretto un rapporto solido basato soprattutto sulla russofilia del presidente francese.

Chirac aveva imparato il russo da bambino, da un professore emigrato durante la rivoluzione e ospitato dai suoi genitori, e aveva anche tradotto Puškin come ha ricordato nel 2008 Dmitrij Medvedev assegnandogli la più alta onorificenza russa.

Ma Chirac aveva anche maturato una visione storica che lo aveva spinto a dichiarare, come ha ricordato il 29 settembre il suo ex consulente Maurice Gourdault-Montagne, che non si poteva “asciugarsi i piedi sulla Russia”.

Un ricordo strumentale

Per tutti questi motivi, nel 2017 il portavoce di Putin aveva sottolineato, alla vigilia del primo incontro tra il presidente russo e l’attuale presidente francese Emmanuel Macron, che “finora i rapporti migliori sono stati quelli con Jacques Chirac”.

Spesso i grandi funerali sono anche grandi momenti diplomatici, come dimostra il fatto che oggi la commemorazione di Chirac passi in secondo piano rispetto all’apertura di di Macron in direzione della Russia di Putin.

Il fatto che il presidente russo sia tornato in Francia per la seconda volta in due mesi, dopo la sua visita in agosto, non è insignificante. Di recente i ministri degli esteri e della difesa francesi e russi si sono incontrati a Mosca, proprio mentre sono emersi segnali di disgelo tra la Russia e l’Ucraina.