Chi può spiare il telefono di Jeff Bezos può farlo con i nostri

È un vero giallo geopolitico che la dice lunga sul modo in cui la tecnologia cambia gli scenari in uno dei mestieri più antichi del mondo: lo spionaggio, la manipolazione, la guerra di influenze.

Questa storia mette in scena due uomini tra i più potenti del mondo: Jeff Bezos, a capo del gigante Amazon e proprietario del grande quotidiano statunitense The Washington Post, e Mohammed bin Salman, detto Mbs, principe ereditario saudita e uomo forte del regno wahabita.

Il 22 gennaio due quotidiani britannici, il Guardian e il Financial Times, hanno rivelato le conclusioni di un rapporto secondo cui lo smartphone personale di Jeff Bezos sarebbe stato hackerato attraverso un software contenuto in un messaggio inviato dal principe saudita. I fatti sono abbastanza gravi da aver spinto due esperti delle Nazioni Unite a chiedere un’indagine approfondita.

Gli antefatti

La vicenda può sembrare aberrante ma nasce in un contesto preciso. Il Washington Post ha pubblicato per molto tempo gli articoli di Jamal Khashoggi, l’oppositore della monarchia saudita assassinato in modo cruento nel consolato del suo paese a Istanbul, nell’ottobre del 2018. La Cia ha concluso che l’omicidio di Khashoggi è stato ordinato ai più alti livelli, probabilmente da Mbs in persona.

Sei mesi prima Jeff Bezos, proprietario del quotidiano, aveva ricevuto via WhatsApp un video inviato dal principe saudita. Secondo l’analisi tecnica dello smartphone, è in quel momento che i dati personali di Bezos sono stati prelevati dal suo apparecchio.

Poco tempo dopo, un tabloid di New York ha tentato di ricattare il capo di Amazon con fotografie compromettenti che lo ritraevano in compagnia dell’amante. Bezos non si è fatto intimidire e ha diffuso in anticipo le immagini, che per lui hanno significato un divorzio molto costoso.