Il regime cinese non vuole che l’India si affermi come contrappeso in Asia

L’India, guidata dal primo ministro nazionalista Narendra Modi, cerca di presentarsi senza troppo clamore come un’alternativa strategica alla Cina. Molti paesi, tra cui Stati Uniti e Francia, portano avanti una strategia per la zona indo-pacifica che somiglia a una manovra di “contenimento” della Cina, per riprendere il vocabolario della guerra fredda.

Il regime cinese non vuole lasciare che l’India si affermi come contrappeso all’influenza cinese in Asia, e minaccia sempre più apertamente New Delhi.

È possibile che si verifichi uno scontro totale tra i due paesi? Spesso si dice che l’arma nucleare incita alla prudenza, ma in questo caso i due paesi potrebbero commettere un errore di valutazione e creare le condizioni per un’escalation.

L’8 settembre il caporedattore di un quotidiano cinese dalle posizioni marcatamente nazionaliste, il Global Times, ha scritto su Twitter che l’India sta sottovalutando la volontà e le capacità della Cina. “L’esercito cinese è pronto al peggio e ha la capacità di infliggere una sconfitta all’esercito indiano in caso di conflitto a qualsiasi livello”. Questo tipo di retorica, evidentemente, non contribuisce a calmare le acque.