Il 15 giugno, nel territorio indiano del Ladakh, tra le vette dell’Himalaya e con temperature al di sotto dello zero, si è verificato un duro faccia a faccia tra i soldati cinesi e quelli indiani, degenerato in uno scontro violento con diverse vittime per la prima volta negli ultimi 45 anni. Secondo New Delhi i morti indiani sarebbero venti, mentre il numero di vittime cinesi è ignoto. Ufficialmente non sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco e la battaglia si sarebbe consumata con pietre e bastoni, il che offre un’idea della violenza raggiunta per arrivare a un simile bilancio. I due paesi si rinfacciano a vicenda la responsabilità per l’incidente alla frontiera e si accusano reciprocamente di aver sconfinato.

La faccenda è inquietante per diversi motivi. Prima di tutto, evidentemente, per la dimensione dei due paesi coinvolti, i più popolosi al mondo con più di un miliardo e mezzo di abitanti, entrambi dotati della bomba atomica ed entrambi guidati da regimi nazionalisti che non vogliono perdere la faccia. Altrettanto preoccupante è il fatto che incidenti di questo tipo non siano isolati. Ormai da settimane si segnalano focolai di tensione lungo i 3.440 chilometri della frontiera sino-indiana. Gli sforzi di pacificazione non hanno impedito lo spargimento di sangue.

Il contesto geopolitico impedisce una reale normalizzazione dei rapporti.

In diversi punti il confine è conteso tra Pechino e Delhi. L’India e la Cina si sono brevemente affrontate nel 1962, in una guerra (l’unica tra i due giganti asiatici) che ha favorito Pechino. Da allora la frontiera è una linea su cui i due paesi non riescono a trovare un accordo. Ridurre le tensioni a un problema di confini sarebbe sbagliato, perché non bisogna dimenticare le difficoltà di dialogo tra queste due immense nazioni e il contesto in cui si verificano gli incidenti. La Cina e l’India sono eredi di due antiche civiltà che per secoli hanno mantenuto intensi rapporti. D’altronde è dall’India che il buddismo arrivò in Cina quasi mille anni fa. In seguito i due paesi si sono ignorati a lungo, per poi tentare di riallacciare le relazioni su basi economiche. Ma il contesto geopolitico impedisce una reale normalizzazione. Il degrado dei rapporti sino-statunitensi ha un effetto enorme, perché Donald Trump affianca alla sua strategia di isolamento nei confronti della Cina un corteggiamento dell’india. Il presidente degli Stati Uniti ha visitato Delhi a febbraio, poco prima dell’esplosione dell’emergenza sanitaria, coprendo di elogi il primo ministro Narendra Modi e approfittandone per firmare un importante contratto per la vendita di armi americane al governo indiano.

pubblicità