Ricordiamo bene che la pesca è stata uno dei temi più complicati dell’interminabile negoziato tra Bruxelles e Londra, con forti risonanze in politica interna su entrambe le sponde del canale della Manica. C’era dunque da aspettarsi che l’applicazione del compromesso imperfetto si scontrasse con una serie di complicazioni. Eppure nessuno, evidentemente, si era preparato, e tra l’altro sembra che non esistessero meccanismi di sicurezza.

La sera del 5 maggio il premier britannico Boris Johnson ha annunciato l’invio di due navi della Royal Navy al largo di Jersey. Lo avrebbe fatto se l’indomani non fossero state in programma alcune elezioni locali e regionali nel Regno Unito? Sospettare il primo ministro di covare retropensieri politici è troppo facile. Johnson è famoso per il suo fiuto politico ma anche per il suo opportunismo.

L’invio delle navi a Jersey è una sorta di guerra delle Malvinas dei poveri, ma è comunque un’occasione da sfruttare per un primo ministro invischiato in una serie di scandali, sia politici sia etici. Johnson sa di poter contare sullo sciovinismo dei tabloid britannici. Sul fronte francese la minaccia di tagliare l’elettricità a Jersey lanciata dalla ministra per le questioni marittime Annick Girardin non è stata certo più apprezzabile.

Ma al di là di questo episodio poco dignitoso, che si spera possa risolversi rapidamente dopo i primi contatti del 6 maggio tra Parigi e Londra, è giusto porsi qualche domanda.

Segnale di allerta

La prima è chiaramente legata al rispetto del trattato appena ratificato, perché il 6 maggio la Commissione europea ha sottolineato che i britannici hanno infranto i termini dell’accordo. Non è il primo segnale d’allerta, e non lascia presagire niente di buono.

La seconda domanda è sul futuro dei rapporti tra Francia e Regno Unito. È paradossale che questo scontro abbia opposto i due paesi più vicini militarmente, le uniche potenze nucleari d’Europa e gli unici due eserciti abituati a operare in aree lontane, nonché due membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’Onu.