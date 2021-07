Mai prima d’ora un partito aveva celebrato il proprio anniversario in modo così stravagante. A ben vedere esistono motivi buoni e meno buoni per cui il Partito comunista cinese festeggia il suo centesimo compleanno con una grandiosità solitamente riservata alle feste nazionali.

La principale ragione è precisamente questa: far passare l’idea secondo cui il partito e lo stato cinese sono la stessa cosa. Fin dai primissimi anni di scuola, i bambini cinesi imparano una canzone gioiosa che recita: “Senza partito comunista, niente nuova Cina”. L’idea che non si possa distinguere il partito dal paese costituisce l’approccio basilare dei leader cinesi.

Questo concetto permette al governo di respingere qualsiasi critica politica rivolta al partito definendola “anticinese”. In questo modo i vertici creano un riflesso nazionalista attorno al regime. Oggi Pechino celebra questa ambiguità del comunismo in versione cinese.

L’impronta del nazionalismo

I leader cinesi non vogliono che si possa dubitare del loro “cuore rosso”, come dicono in Cina. Abbiamo visto l’intero ufficio politico del partito, con in testa Xi Jinping, ripetere in coro (e con il pugno chiuso) il giuramento di lealtà e fedeltà al partito e alla sua dottrina. All’inizio della settimana l’ambasciatore cinese a Londra ha perfino deposto una corona di fiori sulla tomba di Karl Marx in occasione del centenario.

Tuttavia, senza voler mettere in dubbio le convinzioni ideologiche, nella postura e nei discorsi del leader cinesi c’è poco marxismo e parecchio nazionalismo. Questo “socialismo alla cinese” non ha più molti legami con la proprietà collettiva dei mezzi di produzione, e si riferisce alla potenza nazionale e alla grandezza di una Cina che non solo rivendica l’eredita maoista ma si inscrive nella continuità di una storia millenaria, un tempo criticata come feudale e oggi esaltata in nome della fine della parentesi del “secolo di umiliazione” imposto dall’occidente all’impero di mezzo.