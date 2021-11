La conferenza di Parigi dovrebbe riaffermare, com’era già accaduto nell’incontro organizzato a Berlino prima dell’estate, la necessità che le forze straniere lascino la Libia. I rappresentanti turchi e russi firmeranno la dichiarazione, ma difficilmente ritireranno le loro truppe. Ognuno dei due schieramenti, infatti, considera la presenza dei soldati come una sorta di assicurazione in caso di problemi. Al massimo, entro il 24 dicembre potremo assistere alla partenza dei combattenti siriani, senza che questo cambi molto la situazione sul campo.

L’obiettivo della conferenza internazionale che si svolge il 12 novembre a Parigi è incoraggiare questo processo e soprattutto fare in modo che la comunità internazionale si esprima in modo compatto. Questo risultato è tutt’altro che scontato, perché intorno al tavolo ci saranno molti secondi fini, interessi divergenti e una grande quantità di cinismo. D’altronde negli ultimi anni la Libia è stata il teatro crudele delle rivalità del mondo.

Il voto riporterà la stabilità in Libia? Le incognite sono molte ed è presto per dirlo

Gli europei e gli statunitensi, e anche i libici, vorrebbero che tutti i combattenti stranieri se andassero prima del voto, ma non è un requisito per lo svolgimento delle elezioni.

Il voto riporterà la stabilità in Libia? Le incognite sono molte ed è presto per dirlo. La cattiva notizia è arrivata dalla candidatura alla presidenza del maresciallo Khalifa Haftar, l’uomo forte dell’est della Libia. Diversi paesi, tra cui gli Stati Uniti, sono intervenuti per chiedergli di rinunciare, a causa del suo ruolo nella guerra civile e in particolare dell’offensiva sferrata contro la capitale Tripoli nel 2019. Haftar, evidentemente, non ha accettato il consiglio.