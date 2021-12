Da diversi anni la parola “polarizzazione” è usata sempre più spesso per descrivere varie situazioni politiche in giro per il mondo. Raramente però questo concetto, che rimanda all’immagine di una società divisa in due poli radicalmente opposti, è apparso calzante quanto lo è oggi in Cile, alla vigilia del secondo turno delle elezioni presidenziali previsto per il 19 dicembre.

I due candidati, infatti, incarnano letteralmente due visioni contrastanti del paese e della società, e i sondaggi indicano che la distanza tra loro è minima. José Antonio Kast, avvocato di 55 anni che ha ottenuto la maggioranza dei voti, è un politico di estrema destra sostenitore della legge e dell’ordine e ammiratore dell’epoca di Pinochet. Per lui la scelta è tra la “democrazia” e il “comunismo”. Kast è contro i diritti lgbt in un paese che pochi giorni fa ha approvato il matrimonio per le persone dello stesso sesso. Lo sfidante di Kast è Gabriel Boric, ex leader degli studenti della sinistra radicale successivamente eletto in parlamento. A 35 anni, Boric guida una grande coalizione di partiti e associazioni della sinistra cilena.

Storie diverse

Questa polarizzazione avrà conseguenze pesanti a prescindere dal risultato elettorale, perché gli antagonismi politici e sociali non spariranno certo con il voto. La spaccatura della società cilena è il prodotto della storia degli ultimi decenni. I due candidati non sono solo molto diversi, ma raccontano storie diverse del Cile.