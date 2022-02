Le spie che si stanno accendendo sulla mappa dell’Africa occidentale non promettono nulla di buono. Il 9 febbraio, nell’estremo nord del Benin, nei pressi della frontiera con il Niger e il Burkina Faso, sei uomini sono stati uccisi durante un attacco jihadista, cinque beninesi e un francese. Le vittime beninesi erano guardie forestali di un parco nazionale, mentre il francese, un ex militare di 50 anni, lavorava come formatore per un’organizzazione sudafricana per la tutela dell’ambiente.

Nel filmato si vedevano i principali capi di Al Qaeda nel Sahel seduti in cerchio mentre discutevano la loro strategia. Due dei tre leader sono morti in seguito, ma la strategia resta in atto.

Si tratta dell’episodio più grave in un paese dove negli ultimi mesi gli attacchi si sono moltiplicati, nell’ambito di quello che appare chiaramente come un tentativo dei gruppi jihadisti del Sahel di colpire gli stati della costa. Per comprendere la situazione basta osservare una mappa: ci troviamo immediatamente a sud del Sahel, teatro da oltre un decennio dell’offensiva jihadista.

Bernard Émié aveva spiegato che nel corso di quella riunione era stato concepito il progetto di espansione verso il golfo di Guinea. “Questi paesi sono ormai diventati bersagli, sia per sfuggire alla morsa che stringe i jihadisti sia per espandersi verso sud. I terroristi finanziano uomini che si installano in Costa d’Avorio e Benin”, aveva dichiarato. Questo, come detto, accadeva un anno fa.

L’obiettivo di questa nuova fase della lotta contro il terrorismo è quello di non ripetere gli errori che hanno portato all’attuale impasse nel Sahel e in particolare di non opporre risposte basate esclusivamente sulle armi a una sfida che è per sua natura multidimensionale.

Approfittare dell’instabilità

Questo vale prima di tutto per l’esercito francese, che giustamente ha fissato come priorità quella di difendere i paesi del golfo di Guinea dopo aver preso atto del fallimento politico in Mali. I militari francesi vogliono evitare in particolar modo di commettere nuovamente l’errore di creare un dispositivo tracotante, lontano dai mezzi delle forze locali e bersaglio facile delle critiche nei momenti di tensione.