Vladimir Putin sarà il grande assente ai funerali londinesi che il 19 settembre riuniranno un numero record di leader mondiali. Come d’abitudine, questo genere di avvenimento planetario ha una sua dimensione geopolitica, riflesso delle tensioni e dei conflitti del momento.

Putin e i rappresentanti delle autorità russe non sono stati invitati a Londra a causa dell’invasione dell’Ucraina. Mosca ha criticato una decisione che ritiene “profondamente immorale” e perfino “blasfema”.

La vicenda evidenzia lo status di paria ormai assegnato al presidente russo. I paesi che non sono stati inviatati al funerale sono appena sette: la Russia, il suo alleato bielorusso, la Birmania tornata a essere una dittatura militare, la Siria di Bashar al Assad, l’Afghanistan dei taliban e il Venezuela di Maduro. È una lista ridotta che contiene i regimi infrequentabili dal punto di vista di Londra. La Cina è rappresentata dal vicepresidente Wang Qishan.

Senza discutere

Per Putin l’esclusione è particolarmente offensiva se consideriamo che il principe Filippo, marito della regina, era un discendente diretto dello zar Nicola I Romanov. La decisione non ha sollevato grandi discussioni. Anche volendo considerare il periodo di lutto come una tregua nelle tensioni del mondo, infatti, oggi nessuno vuole vedere Putin in raccoglimento davanti alle spoglie della regina proprio nel momento in cui a Izjum, città appena riconquistata dagli ucraini, vengono alla luce nuove prove delle sevizie commesse dai soldati russi.

Nel 2019 Putin si era recato a Parigi per la cerimonia in memoria del presidente Jacques Chirac nonostante il suo paese fosse sottoposto alle sanzioni per l’annessione della Crimea, ma quel contesto è completamente diverso da quello attuale, con il fossato che si è creato tra la Russia e gli occidentali dopo l’invasione dell’Ucraina lo scorso 24 febbraio.