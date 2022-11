Tutti pensavano che Joe Biden si sarebbe trasformato in una lame duck, un’“anatra zoppa”, secondo l’espressione politica statunitense usata per indicare i presidenti indeboliti. E invece sull’aereo diretto in Asia è salito “super Joe”, grazie a una notizia inattesa: i democratici hanno conservato la maggioranza al senato dopo la vittoria della loro candidata in Nevada contro un “trumpiano” di ferro.

Le elezioni di metà mandato hanno ridato morale ai democratici quando erano ormai pronti a una sconfitta schiacciante in un contesto segnato dall’inflazione, dall’estrema polarizzazione e dai dubbi a proposito di un presidente anziano. Alla fine la prevista “ondata rossa” repubblicana non c’è stata, anche se i conservatori potrebbero ottenere una maggioranza risicata alla camera. La vicenda merita un’analisi approfondita.

Donald Trump ha cantato vittoria, ma la verità è che dal voto esce indebolito, potenzialmente meno padrone del Partito repubblicano e insidiato dalla candidatura forte del governatore della Florida Ron DeSantis in vista delle presidenziali del 2024. Annunciare la caduta di Trump è ancora rischioso, ma la sua influenza sui repubblicani è in dubbio dopo un risultato elettorale deludente.

Una buona notizia

La prima conseguenza del voto è il ritorno della fiducia per i democratici, che non vivranno l’incubo di dover trascorrere i prossimi due anni alla mercé di un congresso ostile. È una buona notizia sia per gli aiuti all’Ucraina sia per le riforme sociali.

Gli effetti delle elezioni di metà mandato si faranno sentire anche sul piano internazionale. Il 14 novembre Biden incontrerà Xi Jinping, il numero uno cinese appena incoronato per un terzo mandato in occasione del ventesimo congresso del Partito comunista. Per il presidente degli Stati Uniti era importante non presentarsi appesantito da una sconfitta cocente a questo vertice in cui saranno affrontati tutti gli argomenti più scottanti, da Taiwan alla guerra tecnologica passando per l’Ucraina.