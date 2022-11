Per lungo tempo il fondatore della repubblica islamica, l’ayatollah Khomeini, ha definito la Francia un “piccolo Satana”, laddove il titolo di “grande Satana” spettava naturalmente agli Stati Uniti. In seguito i rapporti tra i due paesi hanno vissuto alti e bassi, ma ora siamo nuovamente entrati in un’era glaciale.

Il 16 novembre le autorità iraniane hanno accusato i servizi segreti francesi di aver orchestrato il movimento di protesta scaturito dalla morte della giovane donna Mahsa Amini mentre si trovava in custodia. La Francia conta il maggior numero di cittadini imprigionati nelle galere della repubblica islamica, ben sette. La più “anziana” è Fariba Adelkhah, antropologa franco-iraniana detenuta dal 2019, mentre i più recenti sono stati annunciati nel fine settimana. Si tratta di due nuovi detenuti, o sarebbe meglio dire ostaggi, la cui identità non è stata rivelata.

Evidentemente per capire la situazione bisogna tenere conto del contesto. L’11 novembre Emmanuel Macron ha ricevuto all’Eliseo quattro donne iraniane manifestando chiaramente il suo sostegno alla rivolta delle ragazze – ma anche dei ragazzi – che chiedono libertà.

Speranze cancellate

A prescindere dalle ragioni per cui Macron abbia scelto di prendere posizione, il suo gesto ha trasformato subito la Francia in un capro espiatorio ideale, l’agente esterno che spiega la portata delle manifestazioni, anche se nessuno ci crede. Ma in realtà la spiegazione congiunturale non basta.

Il problema è legato anche all’evoluzione dei rapporti tra l’Iran e il mondo negli ultimi anni e al ruolo interpretato dalla Francia. Nel 2015 l’Iran ha firmato con gli Stati Uniti, i paesi europei, la Russia e la Cina un accordo sul nucleare che prevedeva la fine del programma militare iraniano in cambio della cancellazione delle sanzioni.

Molti osservatori avevano previsto un’apertura dell’Iran, con il ritorno degli scambi commerciali, del turismo e degli investimenti. La popolazione era scesa in piazza a Teheran per festeggiare un’intesa portatrice di speranza.