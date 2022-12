A partire da quale momento una democrazia diventa “illiberale”, ovvero smette di essere uno vero stato di diritto? L’espressione “democrazia illiberale” finora era stata riservata soltanto a paesi come l’Ungheria di Viktor Orbán, ma presto rischia di applicarsi anche Israele e alla coalizione guidata da Benjamin Netanyahu.

Il vincitore delle elezioni del 1 novembre si è preso un po’ di tempo, ma alla fine ha presentato una coalizione già considerata come la più sbilanciata a destra nella storia del paese. Questa definizione, comunque, non fornisce davvero la misura del sisma politico che ha colpito Israele.

In passato i partiti a cui oggi si appoggia Netanyahu per tornare al potere erano marginali e screditati per le loro posizioni razziste, omofobe o violente. Ora, invece, hanno fatto un balzo elettorale in un clima di impasse politica. Diventati indispensabili, hanno ottenuto incarichi insperati: sicurezza, finanze, controllo della questione palestinese.

Democrazia intaccata

Soprattutto questo partiti hanno strappato a Netanyahu la promessa di introdurre leggi che intaccheranno in parte la democrazia israeliana.

Israele non ha una costituzione. È la corte suprema a garantire il funzionamento democratico del paese. La coalizione però vorrebbe che fosse possibile annullare una decisione dell’alto tribunale con una maggioranza dei due terzi in parlamento, mettendo in discussione uno degli elementi che nel 1948 erano stati alla base della creazione dello stato ebraico.