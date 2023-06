L’India, in ogni caso, non è diventata un’alleata dell’occidente. La guerra in Ucraina ha rivelato il posizionamento a geometria variabile di New Delhi, che non ha condannato l’invasione russa (perché Mosca equipaggia da tempo l’esercito indiano), ha incrementato gli acquisti di idrocarburi russi (a prezzi scontati) e in questo modo ha ridotto l’impatto delle sanzioni occidentali.

Il mondo è cambiato parecchio da quando Modi era solo il chief minister del Gujarat. L’India è diventata il paese più popoloso del pianeta e soprattutto si presenta come alternativa strategica alla Cina. Evidentemente questo contesto geopolitico giustifica l’attenzione particolare riservata alla visita del primo ministro, che fra tre settimane sarà anche l’invitato d’onore alla festa nazionale francese del 14 luglio, a Parigi. I dibattiti che circondano la sua visita negli Stati Uniti si ripeteranno immancabilmente in Francia.

Al contempo, però, l’India vive una rivalità intensa con la Cina – tra i due paesi è in corso un conflitto alla frontiera che non si è ancora risolto – e attira una parte degli investimenti occidentali per tentare di arginare la minaccia cinese. La Apple, per fare un esempio, ha scelto l’India come seconda base per la fabbricazione di iPhone dopo la Cina, in modo da non dipendere da un solo paese. Il ministro degli esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar ha espresso l’idea di un mondo multipolare composto da “fratelli nemici”. Questo gioco di parole riassume perfettamente la diplomazia opportunistica dell’India, che non sceglie uno schieramento ma cerca di costruire la propria autonomia strategica perseguendo i propri interessi.

Eppure l’accoglienza riservata a Narendra Modi da Joe Biden è quella di un alleato, cosa che l’India evidentemente non è. Lo stesso discorso vale per le vendite di armi che saranno concordate, a cominciare dai droni-spia, raramente venduti dagli americani. Nello scontro con la Cina, prioritario per Washington, l’India è una scelta obbligata, dunque bisogna ignorare tutto ciò che desta preoccupazioni.