Il fossato che si è aperto nella società israeliana è talmente largo che il 13 maggio il quotidiano liberale Haaretz ha scritto che “Israele è diviso in due stati ebraici incompatibili”. Questa diagnosi risulta tanto più brutale se consideriamo che le tensioni hanno caratterizzato l’intero 2023, con una serie infinita di manifestazioni contro i progetti del primo ministro. Gli stravolgimenti degli ultimi mesi non hanno certo migliorato le cose.

Il risultato è stato un 13 maggio pieno di divisioni, espressione di una società spaccata. Il primo ministro Benjamin Netanyahu è stato attaccato dai familiari degli ostaggi durante un discorso pronunciato sul monte Herzl, a Gerusalemme. Alcuni dei presenti se ne sono andati via nel momento in cui ha preso la parola. La stessa sorte è toccata ad altri ministri, a cominciare da quelli di estrema destra.

Israele deve affrontare un enorme paradosso. La maggioranza degli israeliani, sotto shock dopo l’attacco del 7 ottobre, approva la risposta impietosa contro la popolazione di Gaza. Ma le stesse persone non si fidano più dell’uomo che gestisce le operazioni, Netanyahu. In piena guerra, le manifestazioni per chiedere elezioni anticipate sono riprese e si tengono ogni sabato.

La spiegazione di questo fenomeno è doppia. Da un lato c’è la responsabilità per il disastro del 7 ottobre in termini di sicurezza. I militari hanno fatto mea culpa, così come il capo dello stato maggiore, che ha dichiarato di essere perseguitato dal pensiero di 1.200 morti che si sarebbero potuti evitare. Il primo ministro ha fatto lo stesso, ma chiaramente controvoglia.

L’altra spiegazione è legata al modo in cui il conflitto è condotto, con la decisione di non dare la priorità alla liberazione degli ostaggi, l’assenza di una visione per il dopoguerra e il rialzo continuo della posta in gioco da parte dell’estrema destra, da cui Netanyahu dipende per conservare il potere.