Spesso le grandi catastrofi umanitarie creano le condizioni per mettere da parte gli antagonismi tra gli stati. Ma a volte, purtroppo, queste occasioni vengono sprecate.

Il sisma che ha colpito il Marocco nella notte tra l’8 e il 9 settembre ha avuto un’eco molto importante in Francia, a causa del peso consistente della comunità franco-marocchina ma anche, semplicemente, di una vicinanza umana tra la Francia e il suo ex protettorato magrebino.

Eppure, a 48 ore dalla catastrofe, Rabat non ha ancora risposto alle offerte d’aiuto arrivate dal governo francese e dal presidente Emmanuel Macron in persona. Il Marocco ha invece accettato l’assistenza di paesi come Qatar, Tunisia e Spagna, paese europeo che partecipa ai soccorsi con 56 militari già all’opera dal 10 settembre.

Nessuna comunicazione

La Francia ha mezzi e capacità incontestabili in materia di gestione delle emergenze, e se c’è un ambito in cui ogni minuto può essere prezioso è sicuramente quello della ricerca dei sopravvissuti. Ciononostante le squadre di soccorritori e le unità cinofile francesi non sono ancora partite. Gli statunitensi sono nella stessa situazione.

I funzionari francesi cercano di minimizzare il problema sostenendo che il Marocco si preoccupa di non creare un “ingorgo” di aiuti internazionali e sottolineando che pochi paesi sono stati sollecitati.

Il 10 settembre – da New Delhi, dove partecipava al G20 – Macron ha dichiarato che “nel momento in cui l’aiuto sarà richiesto, sarà immediatamente concesso. Ci teniamo pronti”. Ma intanto passano le ore e dal Marocco non arriva nessuna comunicazione.