Nonostante Israele sia in piena guerra a Gaza, i leader del paese, a cominciare dal primo ministro Benjamin Netanyahu, hanno trovato il tempo di criticare le parole di Emmanuel Macron. Si tratta di una polemica inattesa, anche perché meno di tre settimane fa il presidente francese era al fianco di Netanyahu a Gerusalemme per manifestare la solidarietà allo stato ebraico. “È una causa giusta, punto”, aveva dichiarato Macron.

Ma il 10 novembre il presidente francese ha concesso un’intervista alla Bbc in cui ha sottolineato che non esiste “alcuna giustificazione” né “legittimità” nei bombardamenti contro i civili. “Questi bambini, queste donne e questi anziani sono bombardati e uccisi”, ha ricordato Macron, invitando Israele a rispettare il diritto internazionale umanitario e ad accettare una pausa che possa trasformarsi in un cessate il fuoco.

Le parole di Macron hanno suscitato la rabbia di Netanyahu e quella ancora più sfrenata del ministro della difesa, che si è chiesto come sia possibile che la Francia si senta in diritto di dare lezioni di morale a Israele nel bel mezzo di una guerra. Il 12 novembre Macron ha chiamato il presidente israeliano Isaac Herzog per spiegare il senso delle sue parole e ribadire il suo sostegno al diritto di difendersi di Israele.