I leader presenti in Normandia pubblicheranno una dichiarazione discussa nel corso di diverse giornate per ribadire i princìpi e i valori fondanti dell’ordine internazionale del dopoguerra. Il problema, però, è che i firmatari incarnano un occidente che dominava la scena nel 1945, sfidato solo dall’impero sovietico, ma che oggi è contestato su scala globale. I suoi valori sono messi in discussione anche all’interno dei paesi che ne fanno parte.

Quasi ottant’anni dopo, la gerarchia economica e politica è profondamente cambiata. Gli assenti vivono male questa esclusione, a cominciare da paesi emergenti come India e Brasile, e da una potenza economica come il Giappone. Tuttavia, negli ultimi decenni si è rivelato impossibile cambiare qualsiasi cosa, perché per modificare la statuto delle Nazioni Unite serve l’unanimità. Le istituzioni finanziarie, commerciali e politiche internazionali mostrano ancora i segni di un ordine plasmato dagli occidentali, una situazione che alimenta un risentimento oggi sempre più palpabile.

Come uscire da questo circolo vizioso? Prima di tutto riconoscendo che il mondo è cambiato e che nonostante l’attualità dei valori originari, l’organizzazione del pianeta non può più essere quella del 1945. Non farlo significa dare ragione alle potenze totalitarie che vogliono cambiare le carte in tavola per trarne profitto. Gli alleati che si incontrano il 6 giugno in Normandia dovrebbero riflettere su come reinventare il mondo basandosi sull’uguaglianza e non più sul dominio occidentale. È una questione essenziale.

(Traduzione di Andrea Sparacino)