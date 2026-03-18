È la prima crepa importante all’interno dell’amministrazione Trump dall’inizio della guerra israelo-statunitense contro l’Iran, quasi tre settimane fa. Ad aprirla non è stato un militante isolazionista del movimento Make America great again (Maga), ma un eroe di guerra. Il 17 marzo Joe Kent, direttore del National counterterrorism center, si è dimesso dal suo incarico in disaccordo con la guerra in Iran.

Kent, che ha partecipato a undici conflitti e la cui moglie, militare delle forze speciali, è morta in Siria nel 2019 in seguito a un attentato del gruppo Stato Islamico, ha rivolto a Trump un’accusa grave, affermando che il presidente porta avanti la guerra “sotto la pressione di Israele e della sua potente lobby negli Stati Uniti”. Kent ha sottolineato che l’Iran non rappresentava una minaccia imminente per l’America.

Le dimissioni del capo dell’antiterrorismo arrivano in un momento critico per Trump, impantanato in una guerra che non sta andando come previsto. L’idea che il presidente statunitense si sia lasciato trascinare nel conflitto dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu circola dall’inizio della guerra, senza che le smentite della Casa Bianca abbiano il minimo effetto. Ora Kent ha dato a questa tesi la credibilità di una persona interna all’amministrazione.