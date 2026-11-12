Haiti vive da anni sotto il dominio delle bande armate che seminano il terrore nelle strade della capitale Port-au-Prince. Tutti i tentativi di ristabilire l’ordine, finora, sono falliti. Ecco però che il presidente autoritario del Salvador, Nayib Bukele, ha inviato sull’isola caraibica duemila soldati. Un video pubblicato da Bukele mostra gli elicotteri del suo esercito mentre sparano missili contro il quartier generale del capo di una delle bande principali. Il primo ministro haitiano, il cui potere reale è molto limitato, ha elogiato l’impiego delle forze salvadoregne. Ma cosa fanno i soldati del Salvador ad Haiti, senza che nessuno abbia richiesto il loro intervento? Nessuno lo sa veramente. Di sicuro si tratta di una dimostrazione di forza di un presidente molto trumpiano, conosciuto per i suoi metodi forti e le sue carceri, tra le più dure al mondo.

Una parte della popolazione haitiana, esasperata da anni di terrore e dal fallimento dei tentativi di riportare l’ordine nel paese, ha accolto favorevolmente l’iniziativa di Bukele, anche se esiste il rischio che cada vittima di un nuovo ciclo di violenza. Tutto è cominciato con un incidente grave lo scorso 18 ottobre, un’imboscata tesa dagli uomini di una banda ai componenti di una forza di polizia internazionale inviata dalle Nazioni Unite. Quattro militari salvadoregni sono stati rapiti dai criminali. Bukele non ha tollerato questo affronto e ha deciso d’inviare un contingente. Con uno stato haitiano allo sbando e senza mandato dell’Onu, l’esercito salvadoregno è sbarcato senza chiedere permesso a nessuno. Davvero questi duemila soldati potranno fare la differenza in un paese che non conoscono e con metodi che rischiano di non rispettare la legge? Gli haitiani lo sperano, soprattutto dopo aver visto regolarmente infrangersi le loro speranze.

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Alcuni video mostrano gli abitanti scandire il nome di Bukele e rispondere con entusiasmo agli appelli a fidarsi dei salvadoregni. “In due settimane Bukele si è rivolto alla popolazione haitiana più spesso rispetto di quanto abbiano fatto i nostri leader in due anni”, ha detto un uomo citato dal sito locale Ayibopost. Haiti è diventata una terra senza legge in cui coesistono diverse forze armate: c’è la polizia locale, che fa quello che può; la forza di polizia internazionale con un mandato dell’Onu, essenzialmente composta da militari del Ciad; e c’è anche una forza armata privata, gestita dall’azienda statunitense Vectus Global, guidata da un emigrato haitiano, Erik Prince, fondatore della controversa Blackwater, tristemente famosa per l’attività svolta in Iraq. La Vectus Global ha un contratto con il governo haitiano. Secondo il giornale online The New Humanitarian, interi quartieri di Port-au-Prince sono diventati zone di guerra. Se Bukele riuscirà a ottenere un successo ad Haiti, ne trarrà un prestigio considerevole in America Latina, dove le bande costituiscono una minaccia esistenziale. In un mondo in cui il diritto e l’azione collettiva sono in crisi, il presidente salvadoregno vuole dimostrare che la forza è l’unica soluzione possibile, a duemila chilometri di distanza dal suo paese. ◆ (Traduzione di Andrea Sparacino)

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