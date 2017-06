Perché l’Arabia Saudita vuole isolare il Qatar

Ho seguito da vicino, anche leggendo decine di analisi di autori arabi e non arabi, le nuove tensioni scatenate dalla pressione che vari paesi stanno esercitando sul Qatar, su iniziativa dell’Arabia Saudita. Tra le misure evocate ci sono la rottura dei rapporti diplomatici e l’isolamento del paese tramite l’interruzione delle rotte aeree, marittime e terrestri vitali per il paese. Non sorprende che i mezzi d’informazione stiano speculando sui possibili motivi per cui l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti (Uae), l’Egitto, il Bahrein e altri stati più piccoli si stanno muovendo in tal senso.

Le congetture, in simili casi, rimangono tali perché si tratta di analisi di decisioni politiche prese da governi arabi che agiscono in segretezza e senza l’obbligo di rendere conto del loro operato.

E quindi permettetemi di aggiungere le mie riflessioni, anche se mi concentrerò su posizioni politiche ampie e comprovate invece che su obiettivi politici specifici e di natura ipotetica, legati a questioni come i rapporti con l’Iran, la libertà di stampa, le relazioni strategico-militari con gli Stati Uniti oppure il sostegno a gruppi islamisti del mondo arabo come i Fratelli musulmani o Hamas.

Libertà ai minimi termini

Ai miei occhi la vicenda appare come il tentativo di un gruppo di autocrati arabi, guidati dai sauditi, di mantenere il controllo della regione e completare la loro controrivoluzione dopo le rivolte arabe del 2011, durante le quali uomini e donne della regione hanno manifestato per chiedere maggiori libertà, diritti, giustizia e dignità nelle loro vite. Proprio la libertà, i diritti, la giustizia e la dignità sono i valori che spaventano i sauditi e altri autocrati arabi i quali, a quanto pare, ritengono di doverli ridurre ai minimi termini, come hanno fatto negli ultimi sei anni.

L’Arabia Saudita e la sua manciata di alleati che oggi usano tecniche d’assedio contro il Qatar sembrano avere qualcosa da ridire sulle politiche di quest’ultimo. Eppure, nessuna delle attività del Qatar che sembrano aver scatenato quest’assedio, colpisce davvero e in maniera significativa l’Arabia Saudita. E lo stesso si può dire per l’Egitto e gli altri stati. Che il Qatar abbia dei rapporti ufficiali con l’Iran o con Hamas, e sostenga alcuni organi d’informazione relativamente liberi e aperti in patria e all’estero, al massimo può essere un fastidio, non un’effettiva minaccia alla sicurezza.