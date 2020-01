Resistenze e rivoluzioni in Medio Oriente

Gli eventi attorno all’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani hanno portato alla luce le due principali forze ideologiche che oggi si scontrano in Medio Oriente: la “resistenza” antimperialista dell’Iran e dei suoi alleati arabi e la “rivoluzione” per la libertà di chi protesta all’interno di quegli stessi paesi.

La prima si è manifestata nelle città arabe e iraniane durante gli immensi cortei funebri per Soleimani e i suoi colleghi, a cui hanno partecipato molte più persone di quelle richiamate dalle consuete proteste di propaganda istituzionale. Queste esternazioni di cordoglio e rabbia in Iran, in Iraq, in Libano e sporadicamente altrove, sono una manifestazione della dinamica politica fondamentale (quella che per loro è la “resistenza”) che guida l’Iran e i suoi alleati e che influenza molti sviluppi regionali.

Dopo una breve pausa (dovuta allo choc delle uccisioni, al rispetto per i morti, alla diffusa rabbia antiamericana, al timore di un conflitto più ampio, alla tanta pioggia, e all’ammissione di Teheran del proprio errore nell’abbattimento dell’aereo civile ucraino) è riemersa la seconda dinamica chiave della regione: le manifestazioni popolari per la libertà e il pluralismo democratico sono ricominciate in quegli stessi territori (Iran, Iraq e Libano) dove grandi folle hanno pianto Soleimani e giurato di tenere testa agli Stati Uniti e ai loro alleati.

Coesistenza di forze

Queste due forze oggi sono in lotta per definire l’identità e le politiche del Medio Oriente per i decenni a venire. La “resistenza” (muqawama) è il modo in cui gli arabi e gli iraniani reagiscono contro gli Stati Uniti, Israele e i loro alleati conservatori come l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. La “rivoluzione” per le libertà democratiche, la giustizia sociale e il pluralismo, esplosa nei paesi arabi e in Iran a partire dalle rivolte del 2010-2011, è il modo in cui tenaci cittadini comuni tentano di rimuovere i governi autocratici, incompetenti o corrotti che considerano responsabili del peggioramento delle condizioni di vita e della negazione dei diritti.

Queste due forze sono coesistite per anni in sfere separate, ma oggi si scontrano apertamente e direttamente in Iran, Iraq, Siria e Libano, con le truppe della “resistenza” che tentano di sconfiggere con la forza le proteste “rivoluzionarie”.

La “resistenza”, la più antica delle due, dagli anni ottanta ha definito le politiche dell’Iran e dei suoi partner strategici arabi, cioè Hezbollah, Hamas, la Siria, Ansarullah (gli houthi), le Forze di mobilitazione popolare in Iraq e in Siria e altri gruppi minori. Anche le principali tendenze dell’islam politico non violento, come i Fratelli musulmani, “resistono” contro le minacce politiche e culturali che l’occidente e Israele pongono alle società arabo-islamiche, così come i gruppi nazionalisti e progressisti della regione che si ritrovano sotto questo stesso ombrello.