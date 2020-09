Ancora non capiscocome mai io e Sallie siamo finite a quella festa vicino ad Aspen, in Colorado. Gli invitati avevano un atteggiamento elegante e annoiato, ed erano tutti più grandi, al punto che noi, due quarantenni, eravamo le ragazze della serata. La casa era uno chalet stile Ralph Lauren, una lussuosa baita di montagna a tremila metri con tanto di stufa a legna, corna d’alce alle pareti e tappeti ovunque. Ce ne stavamo per andare quando il padrone di casa ci ha chiesto di restare per fare due chiacchiere. Era un uomo imponente e con un sacco di soldi.

Quando gli altri ospiti si sono allontanati nella notte estiva, ci ha fatto accomodare intorno a un tavolo di legno grezzo. Poi mi ha detto: “Allora, ho sentito dire che hai scritto un paio di libri”. “Parecchi, a dire il vero”, ho risposto. E lui, con lo stesso tono di chi incoraggia un bambino di sette anni a raccontargli come vanno le lezioni di flauto, mi ha chiesto: “E di cosa parlano?”. I primi sei o sette erano su argomenti diversi, così gli ho detto che l’ultimo (in quell’estate del 2003) era River of shadows: Eadweard Muybridge and the technological wild west, un libro sull’annichilimento del tempo e dello spazio e l’industrializzazione della vita quotidiana. Appena ho nominato Muybridge mi ha interrotto: “Ma lo sai che quest’anno è uscito un libro molto importante su Muybridge?”.

Mi stava incastrando nel ruolo dell’ingenua e per un attimo ho pensato davvero di essermi persa un libro sullo stesso argomento del mio. Intanto il tizio aveva cominciato a parlarmi di questo testo molto importante con lo sguardo compiaciuto tipico degli uomini che pontificano, perso nell’orizzonte lontano della propria presunzione.

Premetto che la mia vita è stata piena di uomini adorabili, di tanti editori che fin da giovane mi hanno ascoltata, incoraggiata e pubblicata. Ho un fratello minore infinitamente generoso e amici meravigliosi che “volentieri imparano e volentieri insegnano”, come il Chierico dei Racconti di Canterbury di Chaucer.

Ma ci sono anche altri tipi di uomini. Mister Molto Importante continuava con aria compiaciuta a parlare del libro che avrei dovuto conoscere, quando Sallie l’ha interrotto per spiegargli che si trattava del mio libro. O quantomeno ha provato a interromperlo, ma lui non l’ascoltava. Ha dovuto ripeterglielo tre o quattro volte prima che gli entrasse in testa. Poi, come in un romanzo dell’ottocento, lui è rimasto di sasso. E così ero l’autrice del libro molto importante che lui in realtà non aveva mai aperto, ma di cui aveva letto una recensione sulla New York Times Book Review qualche mese prima: questo fatto gli ha confuso a tal punto le categorie in cui incasellava il mondo che è rimasto per un attimo senza parole, prima di ricominciare a sputare sentenze. A quel punto, con un’educazione tutta femminile, ci siamo prima allontanate e poi siamo scoppiate a ridere come matte.

Senza parole

Sì, gli uomini se la prendono anche con i libri di altri uomini, e anche le donne vanno agli eventi mondani per pontificare su argomenti insulsi e teorie del complotto. Ma la sicurezza assoluta che gli ignoranti più totali ostentano nelle conversazioni è – lo dico per esperienza – una questione di genere. Gli uomini pretendono di spiegare le cose a me e alle altre donne, anche quando non sanno di che stanno parlando. Alcuni uomini.

Le donne sanno a cosa alludo. A quella presunzione che a volte ci mette in difficoltà, che ci impedisce di esprimerci e di farci ascoltare, che condanna le più giovani al silenzio, proprio come le molestie per strada. Ci abitua a dubitare di noi e allo stesso tempo rafforza negli uomini un’ingiustificata fiducia in se stessi. Non mi sorprenderebbe scoprire che la traiettoria della politica americana dal 2001 in poi sia stata in parte condizionata dalla incapacità di dar retta a Coleen Rowley, la donna dell’Fbi che per prima aveva avvertito di stare in guardia da Al Qaeda. Una cosa è certa, invece: questa traiettoria è stata pianificata dall’amministrazione Bush, che non ha voluto ascoltare nessuno, nemmeno chi diceva che l’Iraq non aveva legami con Al Qaeda né armi di distruzione di massa e che la guerra non sarebbe stata un gioco da ragazzi.

Forse quest’arroganza ha avuto qualcosa a che fare con la guerra. Ma contro la presunzione degli uomini le donne devono fare la guerra tutti i giorni, una guerra anche con se stesse, con la convinzione di essere superflue, con gli inviti al silenzio. È qualcosa da cui, nonostante il mio discreto successo sul lavoro, non mi sono ancora liberata. Dopo tutto, durante la festa ad Aspen stavo quasi per lasciare che mister Importante e la sua presuntuosa arroganza avessero la meglio sulle mie vacillanti certezze.

Nella vita ho avuto molte conferme del mio diritto di pensare e parlare, più di quante ne abbiano avute tante altre donne. E ho imparato che un po’ d’incertezza è un buon mezzo per correggersi, capire e progredire. Quando è troppa, però, può diventare paralizzante, mentre la totale fiducia in se stessi produce idioti arroganti come quelli che ci hanno governato dal 2001. C’è un giusto mezzo tra questi estremi verso cui i generi sono stati spinti, una tiepida cintura equatoriale di compromesso e di scambio in cui tutti dovremmo ritrovarci.

Situazioni più drammatiche della nostra esistono per esempio in Medio Oriente, dove alla testimonianza delle donne non è riconosciuto nessun valore legale, al punto che una donna non può denunciare una violenza se non c’è un uomo che testimoni contro lo stupratore. Ed è raro che ci sia.