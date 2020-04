“Questa volta è diverso”. Il presidente dell’eurogruppo Mario Centeno ce l’ha messa tutta per dare un senso di svolta storica ai risultati dell’incontro tra i ministri delle finanze della zona euro che, in seconda convocazione come un’assemblea condominiale mal assortita, hanno finalmente trovato un accordo nella sera del 9 aprile, alla terza o quarta settimana di lockdown per quasi tutta l’Unione e alle soglie di una recessione mondiale. “Proposte audaci e ambiziose impensabili solo poche settimane fa”, ha dichiarato Centeno, secondo il quale stavolta non si potrà dire che l’Europa ha fatto “troppo poco e troppo tardi, come in occasione della crisi finanziaria di dieci anni fa”. “L’Europa è solidarietà”, ha twittato il commissario europeo all’economia Paolo Gentiloni.

È così? È passata la linea del vasto fronte che chiedeva una svolta radicale nella politica europea – inaugurata da un non radicale come l’ex presidente della Bce Mario Draghi che, nell’ormai famoso articolo sul Financial Times, chiedeva “un cambio di mentalità, necessario in questa crisi come lo sarebbe in tempi di guerra”?

La risposta è nei numeri del pacchetto di aiuti deciso dall’eurogruppo (500 miliardi di euro), nei meccanismi scelti per elargirli, e in un’espressione chiave: safety net, rete di sicurezza. Il 9 aprile i ministri delle finanze dei paesi della zona euro hanno deciso di non rompere e gettare qualche piccola rete nel grande mare in cui rischiano di affondare l’economia e la società. Ma sapendo che non basterà, hanno rinviato ai loro capi di governo – cioè al Consiglio europeo – e alla Commissione le decisioni sul “recovery plan”, un piano per la ripresa economica i cui contenuti e contorni sono tutti da definire. Con il rischio che il “cambio di mentalità” arrivi – se arriverà – fuori tempo massimo per una crisi così rapida e imponente.

Tre reti e un rinvio

Le tre “reti di sicurezza” messe in campo dall’eurogruppo hanno altrettante sigle: Sure, Bei e Mes.

Il primo, il Sure, è uno strumento nuovo, creato per questa crisi, e consiste in prestiti a tassi prossimi allo zero ai governi per coprire il sostegno alla disoccupazione. Questo fondo metterà a disposizione cento miliardi per tutti i paesi interessati, a condizione che i governi versino 25 miliardi di garanzia. In sostanza, si tratta di un prestito a condizioni più vantaggiose di quelle che i paesi più indebitati e bisognosi troverebbero sul mercato. Converrebbe anche all’Italia, per risparmiare un po’ sugli interessi. L’economista Francesco Saraceno ha calcolato che se l’Italia e la Spagna – due paesi colpiti fortemente dal covid-19 e con un elevato debito pubblico – chiedessero ciascuna un prestito Sure da 25 miliardi, potrebbero “risparmiare” in interessi una quota pari allo 0,02 per cento del pil. È pur sempre qualcosa, ma di certo non è l’aiuto decisivo. E comunque si tratta di fondi che servono solo a tamponare le spese sociali di emergenza.

Poi ci sono i prestiti mobilizzati dalla Banca europea per gli investimenti (Bei), che ha stanziato 25 miliardi per garantire prestiti per 200 miliardi, in questo caso destinati alle aziende.

Infine c’è il ricorso al Meccanismo europeo di stabilità (Mes), che offrirà ai governi una linea di credito da 240 miliardi per le spese sanitarie “dirette o indirette”. Per motivi più legati alla politica interna dei vari paesi che alla sostanza economica, il Mes ha catalizzato l’attenzione e le polemiche ed è al centro della propaganda sia dei rigoristi (ora capeggiati dal ministro delle finanze olandese Wopke Hoekstra, entrato in politica con i cristianodemocratici dopo una lunga carriera nella finanza internazionale), che lo considerano l’argine decisivo al lassismo fiscale del sud Europa, sia dei sovranisti d’ogni dove, che lo dipingono come l’anticamera di una nuova dittatura europea sul modello della troika nella crisi greca.