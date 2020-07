Molti si sono chiesti se quello che stiamo vivendo in Europa è un “momento Hamilton”, dal nome dell’uomo che ha disegnato le basi del sistema fiscale federale statunitense. In senso stretto, non è così: non abbiamo introdotto in Europa né una mutualizzazione dei debiti nazionali né un sistema fiscale comune. Ciascuno stato continuerà a essere responsabile per il proprio debito e a decidere sulla propria politica di entrate e spese. Ma in un senso più largo il paragone storico con Hamilton è appropriato.

Con le conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 l’Unione si dota per la prima volta di uno strumento comune di gestione del debito: per affrontare lo shock senza precedenti della pandemia, l’Unione si indebita, per una parte, al posto dei suoi membri. Al bilancio “ordinario” dell’Unione europea – 1.070 miliardi in sette anni – si aggiungono così risorse per 750 miliardi in tre anni. Nel prossimo triennio, è stato calcolato, il bilancio dell’Ue quasi raddoppia. Questa innovazione, unita alle formidabili svolte che si sono succedute rapidamente dall’insorgenza della crisi del covid-19 (la sospensione del Patto di stabilità e crescita; l’aggiunta del programma Sure, per finanziare le spese per la disoccupazione; un nuovo Mes senza condizioni per le spese sanitarie; il potenziamento dei programmi d’acquisto dei titoli pubblici da parte della Bce), hanno riscritto la costituzione materiale su cui l’Unione europea si è fondata da Maastricht in poi.

Parallelamente, si introduce una nuova forma di condizionalità: vale a dire, l’erogazione di questi soldi – sia la parte “a fondo perduto”, 390 miliardi, sia quella in prestiti – sarà sorvegliata dal doppio livello della Commissione e del Consiglio europeo, che si esprimerà a maggioranza qualificata dei due terzi. Sulla base di cosa? La conformità dei piani nazionali agli obiettivi del programma, il rispetto degli impegni e anche il rispetto dello stato di diritto. I meccanismi introdotti nel difficile compromesso saranno messi alla prova volta per volta.

Per ora è chiaro che su queste “pagelle” non ci sarà potere di veto di un singolo stato, ma neanche gli automatismi-capestro del vecchio sistema, quelli affidati per esempio ai tempi della crisi greca alla trojka. Sarà necessario un accordo politico. Se la governance della nuova Unione è tutta da costruire, e nuovi passi indietro o pericoli sono sempre in agguato, le novità della svolta di luglio spostano le sfide su un terreno più avanzato, e costringono sia la politica europea sia quelle nazionali ad aggiornare i vecchi arnesi, compresi quelli della polemica – non a caso, i più in difficoltà in questa fase sono gli antieuropeisti, stretti tra la necessità di incassare i vantaggi dei fondi europei e la volontà di mantenere il proprio cavallo di battaglia identitario.

Le sfide europee

Il mondo di Maastricht era poco simpatico, ma facile. Le regole fissate al momento della nascita dell’euro, con i loro parametri numerici – il massimale del 3 per cento del rapporto tra deficit annuale e pil, e del 60 per cento del rapporto tra debito e pil – erano forse stupide (per dirla con Prodi), ma chiare. Solo che si sono rivelate inadatte a fronteggiare le prevedibili instabilità del ciclo economico, e l’imprevedibile shock della pandemia. Di fronte alla portata di quest’ultimo, quel piccolo mondo antico è in soffitta. Quando cominceranno ad arrivare i piani nazionali – e bisogna far presto a confezionarli – Commissione e Consiglio dovranno valutare le qualità, non solo le quantità.

Non solo. Per rimborsare il nuovo debito europeo, l’Unione avrà tempi lunghi (fino al 2058); ma presto dovrà decidere come dotarsi di entrate proprie, scegliendo se e come tassare le emissioni inquinanti, i profitti europei dei colossi digitali, la plastica. Da anni si parla di questi strumenti fiscali, che sono possibili ed efficaci solo a livello sovranazionale ma che finora si sono arenati sugli interessi nazionali. E questi ultimi peseranno molto nella scelta, con possibili ribaltamenti dei fronti tra “rigoristi” e “spendaccioni” (per esempio i Paesi Bassi, capofila dei frugali, frugali non sono nei benefici che elargiscono alle multinazionali che accolgono, come ha riassunto Thomas Piketty in un tweet):