Le città sono un bene per la salute pubblica, anche in un momento come questo. Come gli esperti di sanità sanno da decenni, gli abitanti delle città camminano e vanno in bicicletta più spesso di chi vive in centri più piccoli, e vivono a breve distanza dai servizi di comunità come i supermercati. La densità urbana, inoltre, favorisce i soccorsi tempestivi durante un’emergenza, permette agli ospedali di avere una maggiore concentrazione di posti letto in terapia intensiva e di usare meglio altre risorse sanitarie.

Eppure, anche se è dimostrato che in città si vive più a lungo e più in salute rispetto alle aree rurali, la diffusione del covid-19 – e in particolare l’esperienza tragica di New York – hanno creato una discutibile associazione tra la densità urbana e il contagio. “A New York c’è un livello di densità estremamente distruttivo”, ha scritto su Twitter il governatore dello stato Andrew Cuomo a marzo, invitando l’amministrazione comunale a creare “un piano immediato per ridurre la densità”. In questo contesto molti opinionisti hanno dichiarato che la pandemia evidenzia i vantaggi delle comunità extraurbane.

Il caos economico e sanitario che ha colpito gli Stati Uniti potrebbe spingere gli americani verso pericolose generalizzazioni sulle cause dell’emergenza e sulle conseguenze a lungo termine. Queste generalizzazioni minacciano di trasformarsi in opinioni diffuse e di influenzare la politica, rendendoci paradossalmente più vulnerabili rispetto al covid-19 e ad altri pericoli futuri.

Gli ultimi studi sulla malattia condotti in Cina e a Chicago mostrano che non c’è nessun collegamento tra la densità di popolazione e il tasso di contagio da covid-19. Se i governi e le amministrazioni locali continueranno a considerare la densità come un problema tenderanno a favorire la crescita dei sobborghi ai margini delle città, quando invece sarebbe meglio intervenire sul sistema degli alloggi e sull’organizzazione urbanistica per permettere alle persone di vivere la città in sicurezza e muoversi facilmente.

Politiche sbagliate

Le politiche introdotte a livello locale hanno conseguenze profonde sulla salute dei residenti. È vero che la città più densamente popolata del paese, New York, è stata colpita duramente dal covid-19, con 200mila casi accertati e ventimila morti. Tuttavia, basta considerare la seconda città di questa classifica, San Francisco, per farsi un’idea molto diversa, con un numero di contagi di gran lunga inferiore (poco più di duemila) e appena 37 morti. Il confronto tra i casi di contagio può essere fuorviante perché dipende dal numero dei tamponi fatti, ma i dati sui decessi sono significativi. New York ha una popolazione dieci volte più numerosa rispetto a San Francisco, ma ha registrato un numero di vittime 500 volte superiore.

Ma qual è la differenza tra New York e San Francisco? Rispetto alla prima, la seconda ha risposto alla pandemia in anticipo e in modo più efficace, imponendo il distanziamento sociale prima delle grandi metropoli della costa orientale. San Francisco non è l’unico esempio di questa tendenza. Alcune delle città più densamente popolate del mondo (Taipei, Hong Kong, Seoul) hanno ottenuto risultati migliori di metropoli meno dense e più estese. Pur incontrando serie difficoltà nel contenimento della pandemia, queste città hanno agito con decisione e si sono affidate alla scienza per scongiurare la catastrofe, con effetti innegabilmente positivi.