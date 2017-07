Nostalgia del rock a un concerto di Bob Dylan

Qualche settimana fa ho mancato al mio dovere di giornalista. Sono andata a vedere Bob Dylan al Palladium, con l’intenzione di recensirlo, ma ho scoperto con sgomento che semplicemente non potevo.

Vedete, davo per scontato che mi sarebbe piaciuto e che anche se non avessi amato ogni singolo momento musicale, come minimo sarebbe stato straordinario trovarmi nella stessa sala con una leggenda vivente.

Quello che non mi aspettavo era che avrei odiato ogni singolo momento musicale e che non sarei riuscita neppure ad arrivare alla fine del concerto. Una volta tornata a casa, sono rimasta basita a fissare per ore lo schermo del pc, finché la prolungata assenza di parole non mi ha costretto a rendermi conto che a un certo punto della mia vita avevo perso l’irriverenza del punk che mi portava ad apprezzare l’iconoclastia fine a se stessa: ero diventata rispettosa.

Il posto nella storia

Non era solo il fatto che sapevo, e accettavo mestamente, che una recensione negativa avrebbe provocato reazioni rabbiose, del tipo: “Chi si crede di essere quella cantante mingherlina, Tracey Thorn, per stroncare il nostro genio Bob Dylan?”. Era che, a qualche livello, sentivo che una parte di me sarebbe stata d’accordo con loro.

Non mi faccio illusioni sul posto che rispettivamente occupiamo nella storia della musica pop: Dylan ha un ruolo da protagonista, di chi ha lasciato un segno. È un premio Nobel, per carità. Ero andata a quel concerto per parlarne bene, e non credo che il mondo sentisse il bisogno di una mia stroncatura.

In poche parole, posso dirvi solo questo: non suona la chitarra e per tutta la durata del concerto è seduto al pianoforte o in piedi davanti al microfono. I pezzi famosi sono pochi e distanti tra loro, e quando intona una canzone che tutti conosciamo e amiamo, Tangled up in blue, il pubblico scoppia quasi in lacrime per il sollievo: eppure, lui la canta come uno che non ne conosce né le parole né la melodia, con il sound mix che riduce la sua performance vocale a una specie di sordo ronzio fatto di due sole note: na-NA-na-NA-na-NA-na-NA.