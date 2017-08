Sono cresciuto nelle scarpe di qualcun altro

Mia madre ha ereditato il sangue blu dei miei nonni. Ha sempre avuto le idee molto chiare su come dovessimo vestirci. Ho il sospetto che fosse ispirata dall’abbigliamento dei funerali, altrimenti sarebbe difficile spiegare la sua passione per le scarpe di vernice e i vestiti neri nel bel mezzo dell’età dell’oro del comunismo. Il risultato è che ero lo zimbello di tutta Budrea, dove i bambini della mia età erano sempre nudi e scalzi, mentre io sembravo pronto a ricevere la visita della regina d’Inghilterra.

La sola foto che ho di loro è emblematica della passione della nostra famiglia per l’arte: i miei nonni se ne stanno seduti su due sedie eleganti in mezzo alla strada, nei loro vestiti migliori. I pantaloni di nonno hanno un risvolto in puro stile hipster e sono stretti alla vita con una corda, e la camicia è di un bianco impeccabile. La nonna indossa il suo vestito buono, e in testa non ha il fazzoletto. Nel nostro villaggio, nel 1975, era una cosa davvero rivoluzionaria. Sono entrambi scalzi, e alle loro spalle si vede una cavalla che pascola al bordo della strada e il cugino Nelu, artista e bohémien, tutto nudo: era estate, e nonna non passava certo tutto il giorno a lavare.

Non ho avuto molti rapporti con la famiglia di mio padre. La mia famiglia è sempre stata quella di mia madre. Da noi essere alla moda era una preoccupazione costante, viste le nostre origini aristocratiche. Il nonno era il fabbro del villaggio, e per qualche anno la nonna è stata una specie di sindaca della comunità rom. Il motivo era sicuramente il nostro sangue blu, non il fatto che fosse l’unica rom (termine corretto per zingara) che sapesse leggere e scrivere almeno un po’.

L’inizio degli anni ottanta è stato un periodo molto difficile. Stavamo in nove in un appartamento di 58 metri quadrati. Gogu e papà erano alcolisti, zia Ana faceva la casalinga, e non avevamo un soldo. E se anche ne avessimo avuti, non ci sarebbe stato nulla da acquistare. Mamma comprava le scarpe facendo in modo che potessero andare bene al maggior numero di persone in famiglia.

Io, per esempio, ho avuto un paio di scarpe che erano state portate da mia madre, da mia sorella e da mio fratello. Mi piaceva un sacco giocare a pallone e, tornando a casa da scuola, prendevo sempre a calci qualche castagna o qualche sasso. Il risultato era che le mie scarpe avevano perennemente la suola bucata. La riparavamo con il nastro adesivo.

La mia uniforme scolastica era sempre pulita e perfettamente stirata e le mie camicie erano dure come il legno, a causa della passione di mia madre per l’appretto.

In quel periodo sono diventato celebre tra i ragazzi con cui prendevo l’autobus perché l’adolescenza e la mancanza di uno specchio avevano su di me un effetto spaventoso, che si manifestava anche nell’abbigliamento: mi capitava di indossare una scarpa elegante al piede sinistro e una da ginnastica al destro, o di sperimentare metodi mai visti per abbottonare le camicie.

La testa nel pallone

Giocavo molto a basket, ma le scarpe da pallacanestro esistevano solo nei miei sogni più scatenati. Le uniche cose che possedevo che gli somigliassero almeno un po’ erano delle scarpe da boxe. I miei amici, che occupavano tutti un posizione un po’ più elevata nella scala sociale, si mettevano a ridere quando mi vedevano giocare a pallacanestro vestito con un paio di mutandoni, la maglia bianca d’ordinanza e le scarpe da boxe.

Ogni tanto Edi, un mio compagno di classe, mi prestava le sue scarpe da ginnastica della marca tedesca Romika. Escluso il sesso, niente era paragonabile al piacere di correre con delle vere scarpe sportive ai piedi. Durante l’ultimo anno di liceo un giorno sono capitato per caso in un negozio di sport proprio mentre scaricavano le scarpe da basket. Erano bianche con una striscia bordeaux. Il paio più piccolo era numero 45. Io portavo il 41 e mezzo. Le ho comprate, ho messo del cotone all’interno per farmele andare bene e mi sono sentito finalmente molto fiero di me stesso.