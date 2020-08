I processi Nessuno sembra avere dubbi, l’arco costituzionale è compatto nell’indicare in attori interni i responsabili della strage. La firma, si dice, è fascista. Il 4 agosto il presidente del consiglio, Francesco Cossiga, dichiara : “L’orribile strage di cui è ormai chiara la matrice di destra ci impegna a fare luce, a non lasciare nulla di intentato”. Solo il Partito socialista democratico italiano (Psdi), fin dal 3 agosto, in interviste radiofoniche, parla di una pista internazionale, così come Giovanni Spadolini che con altri senatori repubblicani il 4 agosto presenta un’apposita interrogazione . Un’ipotesi rilanciata da Licio Gelli e da articoli di giornale a partire dal settembre del 1980.

Per le 20.30 la stazione ha ripreso a funzionare. Le telecamere della Rai immortalano l’assurdo contrasto fra le comitive che partono per le vacanze e chi ancora scava fra le macerie. Immagini che sono ancora oggi il simbolo chiaro di chi la strage vuole colpire: persone comuni, nel primo fine settimana dell’esodo estivo. Sono ancora una volta le telecamere della tv di stato che fotografano il momento nel quale, alle 23.30, si scopre il luogo preciso in cui è avvenuta l’esplosione. Voci concitate affermano: “Abbiamo visto che ha rotto il battuto in cemento è stato studiato per cadere tutto all’interno super raffinato fatto da tecnici raffinatissimi”. La deflagrazione è stata innescata da una bomba collocata nella sala d’aspetto di seconda classe, sopra la quale si trovano gli uffici dell’azienda che gestisce i servizi di ristorazione dello stabile, la Cigar. Alle 2 della notte del 3 agosto l’inviato della Rai, Bruno Vespa, pronuncia di nuovo la parola bomba, e annuncia il rinvenimento dell’ultima vittima estratta dalle macerie.

I due operatori filmano i particolari, i loro occhi non riescono a staccarsi da terra, manca lo sguardo d’insieme: l’ala ovest della stazione crollata, l’edificio simmetrico sventrato nel lato sinistro. Alle 12 la prima edizione speciale del telegiornale nazionale. Il ministro dell’interno, Virginio Rognoni, parla di un’esplosione accidentale, i notiziari diffondono l’ipotesi di una caldaia, la parola più usata da radio e tv è “sciagura”. Ma le interviste a chi era in stazione parlano dell’odore di polvere da sparo, di un attentato. Alle 17.30 arriva il presidente della repubblica Sandro Pertini: il volto di pietra, la voce rotta dalle lacrime dopo aver visto i bambini straziati dall’esplosione, rimane un’icona dolente del 2 agosto nella memoria pubblica degli italiani. Il giornalista Italo Moretti, intervistando il prefetto di Bologna, pronuncia la parola bomba. Un manifestazione improvvisata di fronte alla stazione denuncia il legame fra la sentenza dell’Italicus, depositata il giorno prima proprio a Bologna, e la strage.

Tuttavia, come scrive Benedetta Tobagi, “gli esiti di questi processi sono da sempre contestati come pochi altri da un’agguerrita e variopinta pattuglia di innocentisti”. Infatti, sottolinea Miguel Gotor, “nonostante le prove raccolte abbiano superato il vaglio di oltre un centinaio di diversi magistrati, togati e popolari, e abbiano retto in tutti i gradi di giudizio oltre ogni ragionevole dubbio, ciò non è bastato ad arrestare il continuo zampillare di teorie alternative, dubbi e petizioni innocentiste. Anzi, lo ha alimentato”.

Questo sicuramente è uno dei tratti più originali della strage di Bologna: nel paese dei misteri irrisolti, delle stragi senza colpevoli, quella di Bologna è la storia paradossale di un evento ricostruito dalla magistratura nel dettaglio (al punto che si parla addirittura di una prossima scoperta dei mandanti), ma mal digerito da parte dell’opinione pubblica e tenuto a distanza dal mondo della ricerca: se si fa eccezione del libro di Cinzia Venturoli, Storia di una bomba (Castelvecchi 2020), nessuno storico si è avventurato a ragionare, con i ferri del mestieri, sulla strage di Bologna. Perché?

Tre unità di tempo

Si dirà che mancano le fonti. Ma non è così. A meno di pensare, infatti, che il compito dello storico sia quello di rispondere alla domanda “chi è stato” la storia della strage avrebbe potuto essere scritta in infiniti modi diversi. Ogni evento storico può essere letto attraverso tre unità di tempo: come momento di arrivo, come momento di partenza, come fatto in sé, da analizzare nel dettaglio come farebbe un entomologo con un ragno su una ragnatela.

Ovviamente, i tre momenti possono essere analizzati insieme, spesso servono più studiosi per restituire la doppia profondità che il passato e il futuro di uno stesso fatto disegnano. Così, per esempio, per la strage di piazza Fontana abbiamo Benedetta Tobagi che guarda davanti a sé, e Paolo Morando che torna indietro, ai mesi che precedono il dicembre 1969 (cito soltanto due dei libri pregevoli usciti nell’anno del cinquantesimo anniversario).

Su Bologna gli storici non hanno fatto niente di tutto questo, perché, per quanto riguarda le stragi, si sono fermati al 1974, anno nel quale, per convenzione storiografica, finisce la strategia della tensione (un’eccezione è rappresentata dal saggio di Miguel Gotor L’Italia del novecento). Manca per Bologna una chiave di lettura. Quella del 2 agosto appare così una strage appesa nel vuoto.

A che pro, ci si domanda, insistere con la strategia della tensione quando lo scenario internazionale è cambiato, quando anche le ultime dittature europee vengono meno, quando il Partito comunista italiano è atteso a braccia aperte nella compagine di governo, e poi, dopo il delitto Moro, è fatto fuori dalla stessa Democrazia cristiana con il preambolo. Per questo, dicono in molti, Bologna non può essere l’esito finale di un progetto eversivo che vede il suo inizio con piazza Fontana, o prima, con il convegno del 1965 all’hotel Parco dei principi.

Una sentenza appesa al vuoto

Si potrebbe allora ragionare sulla strage come momento di inizio del riflusso, degli anni ottanta, della fine del riformismo che, nato negli anni del centrosinistra arriva almeno all’istituzione del servizio sanitario nazionale: la strage come atto che chiude un decennio di rivendicazioni sindacali e scioperi, in un anno nel quale si attende un nuovo autunno caldo mentre si avrà la marcia dei quarantamila.

La strage di Bologna non è, per la storiografia italiana, un evento periodizzante: non chiude né apre niente. Sta lì. Appesa, appunto. Un aggettivo usato da Giovanni Pellegrino, ex presidente della commissione stragi, in merito alle motivazioni della sentenza: una sentenza appesa nel vuoto. Una figura autorevole, quella di Pellegrino, che in più di un’occasione ha ribadito i suoi dubbi sulla sentenza di colpevolezza nei confronti di Mambro e Fioravanti. Dubbi che nascono da quella che lui definisce una mancanza di movente. In quell’agosto del 1980 non ci sarebbe stato alcun motivo per i fascisti di tornare a mettere le bombe. Nello spazio pubblico l’opinione di Pellegrino finisce così per coincidere con quelle innocentiste, che negli anni hanno raccolto sostenitori nell’associazione E se fossero innocenti.