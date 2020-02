Le relazioni amare tra l’Unione europea e i Balcani occidentali

Tuttavia, in occasione delle celebrazioni del 1989, il primo ministro ungherese – che, va ricordato, ha fatto costruire muri nel suo paese per non far entrare gli immigrati – ha esplicitamente lodato la leader tedesca. In risposta alla smielata insistenza di Orbán sull’attaccamento delle due nazioni ai “valori europei”, Merkel ha sostenuto che l’Europa sarà veramente unita solo quando tutti i paesi dei Balcani occidentali faranno parte dell’Ue.

La scorsa estate la cancelliera tedesca Angela Merkel e il primo ministro ungherese Viktor Orbán hanno commemorato il 19 agosto 1989, giorno in cui l’Ungheria — allora dietro la cortina di ferro — lasciò uscire 700 profughi della Germania dell’Est in viaggio verso l’Austria e la libertà. Poco dopo cadde il muro di Berlino. In questi ultimi anni Orbán è sempre stato un appassionato oppositore della “irresponsabile politica di apertura verso i profughi” di Merkel.

L’entusiasmo iniziale, tuttavia, si è raffreddato poco dopo il primo vertice dell’iniziativa, quando l’allora neoeletto presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, aveva chiarito che durante il suo mandato non ci sarebbero stati ulteriori allargamenti. A quel punto per le élite politiche della regione il processo è diventato una questione interna. In Europa, invece, l’attenzione si è rivolta ad altri problemi irrisolti, rispetto ai quali i Balcani non erano una priorità.

In questi anni dieci paesi dell’Unione – inizialmente Austria, Croazia, Germania e Slovenia, seguiti da Francia, Italia, Regno Unito, Polonia, Grecia e Bulgaria – si sono impegnati formalmente per lo sviluppo e l’integrazione dei Balcani.

Lo stato dei rapporti tra l’Ue e i Balcani occidentali mette in luce un serio rallentamento nei processi di adesione. Le ragioni sono due. In primo luogo ci sono le questioni interne, che hanno alimentato una sorta di dinamica politica “controeuropea”; poi c’è, da parte europea, una certa incomprensione, mischiata a ignoranza e a errori di giudizio, rispetto alla realtà dei Balcani e alla natura dell’ostilità locale ad avviare le riforme e a progredire sulla via dell’integrazione europea.

Nel 2003 a Salonicco l’atteggiamento nei confronti dei Balcani occidentali era di grande ottimismo e non si basava su convinzioni politiche, ma su criteri, chiari e indiscutibili, per la candidatura e l’adesione di un paese all’Unione europea. Allora vale la pena ricordare l’amara dichiarazione di un deputato della sinistra tedesca citata dai giornali europei l’anno scorso: la stessa Unione oggi non soddisferebbe i criteri per la sua adesione.

Non si è insistito abbastanza sullo stato di diritto come requisito fondamentale per i futuri candidati e i nuovi membri

Guardando con il senno di poi ai cinque anni del “processo di Berlino”, sembra chiaro che l’obiettivo non fosse un coinvolgimento più ampio dei paesi balcanici nelle strutture interne e nell’organizzazione dell’Unione. Al contrario, lo scopo era quello di valutare la loro aderenza formale e tecnica ai princìpi dell’Ue e di garantire che i requisiti per entrare nella famiglia europea fossero soddisfatti sulla carta.

Troppo spesso la distanza dalla realtà balcanica è stata volutamente trascurata. Durante le riunioni che hanno segnato il “processo di Berlino” non si è insistito abbastanza sullo stato di diritto come requisito fondamentale per i futuri candidati e i nuovi membri. Il rispetto dello stato di diritto è tradizionalmente una pietra angolare dei processi democratici nei paesi che hanno una lunga tradizione in materia di società civile e di rispetto del senso dello stato.

Purtroppo, questo sembra valere per l’Europa ma non per i Balcani. In questa regione le caste al potere si sono create uno spazio di manovra tutto loro, in particolare nei paesi nati dalla disgregazione della Jugoslavia. Molti governi si sono formalmente impegnati ad accelerare le riforme, a risolvere le controversie bilaterali, a progredire nella riconciliazione e ad approfondire la cooperazione regionale. Ma per anni l’incapacità di comprendere i princìpi elementari dello stato di diritto e del rispetto delle istituzioni è stata sottovaluta dagli occidentali.

Gli esempi sono diversi in ciascuno dei paesi che aspirano a entrare nell’Ue. Ma c’è un comune denominatore: lo stato di diritto è sempre fortemente incompleto, sistematicamente disfunzionale e deliberatamente trascurato. Sulla questione, purtroppo, le risposte dell’Unione non sono state all’altezza. L’attenzione di Bruxelles si concentra sull’economia, i profitti e il mercato. E in questo senso i Balcani non hanno un’importanza prioritaria. La natura dei problemi della regione – legati principalmente a questioni storiche, nazionali e religiose – è spesso fraintesa. Ma è su queste basi che si devono cercare le soluzioni, non limitandosi a valutare il rispetto formale delle regole.

Progressi bloccati

La crisi in Bosnia Erzegovina nasce dai problemi derivanti da una società disintegrata. In questo stato plurinazionale e multireligioso le relazioni interne sono dominate da animosità, conflitti e disaccordi alimentati di proposito. A più di un anno dalle elezioni dell’ottobre 2018, gli organi legislativi e del governo centrale – dai parlamenti al consiglio dei ministri – non sono stati ancora formati. Questo stallo blocca i processi di riforma legati all’adesione all’Unione.

Non è una coincidenza. Gli ostacoli sono architettati dai leader delle tre comunità nazionali, o meglio dai loro partiti nazionalistici, che Bruxelles considera come suoi partner principali. Il problema più serio riguarda il sistema giudiziario, che è sotto il controllo assoluto della politica. Bruxelles, invece, ritiene che le riforme realizzate siano significative, mostrando un cinismo del quale l’opinione pubblica è perfettamente consapevole. La candidatura ufficiale della Bosnia Erzegovina è quindi sempre più lontana e la data di inizio dei negoziati con l’Ue è incerta. I leader politici nazionali sono interessati solo a mantenere lo status quo, l’unico modo per conservare il potere. Ogni passo verso l’Europa per loro può essere fatale: significherebbe, infatti, un funzionamento migliore delle istituzioni statali, del sistema giudiziario, della libertà di stampa e una riduzione delle tensioni etno-nazionali.