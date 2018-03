Le milizie sciite mettono in difficoltà il premier iracheno

La scorsa settimana è emersa una nuova divisione tra il primo ministro iracheno Haider al Abadi e le milizie irachene vicine all’Iran. Hadi al Amiri, il leader dell’organizzazione Badr, la principale milizia sciita, ha dichiarato che “è stato prematuro” annunciare e festeggiare la sconfitta del gruppo Stato islamico nel settembre del 2017.

Secondo Al Amiri “cellule dell’organizzazione terroristica sono ancora attive e la lotta per contrastarle non è finita”. Il primo ministro ha interpretato questa dichiarazione come un tentativo di privarlo del suo più importante risultato poche settimane prima delle elezioni, previste per il 12 maggio.

Risposta precipitosa

Il controllo delle milizie, in gran parte addestrate e sostenute dall’Iran, rappresenta una delle sfide più difficili per Al Abadi. Dopo l’annuncio della vittoria il primo ministro aveva ordinato che tutte le armi fossero consegnate allo stato e che i miliziani lasciassero il paese o entrassero nell’esercito ufficiale. Un piano che però non è stato messo in pratica. Al Abadi subisce anche le pressioni degli Stati Uniti, dato che alcuni veicoli corazzati consegnati all’esercito ufficiale iracheno sono andati a finire nelle mani delle milizie filoiraniane.