Baghdad impone la censura sulle proteste

In Iraq non si fermano le proteste partite più di venti giorni fa dalla città meridionale di Bassora e poi dilagate in tutto il paese. I giovani che organizzano e partecipano alle manifestazioni si sentono ignorati dai mezzi di informazione internazionali. Un giorno uno di loro, Haider, 22 anni, mi ha chiamato dicendomi con rabbia: “Cosa state facendo voi? Qui è tutto sottosopra, ma niente, Bbc e Cnn non ne parlano neanche!”.

La maggior parte dei manifestanti ha tra i quindici e i venti anni. Sono cresciuti in un mondo dominato dalla globalizzazione e conoscono l’impatto che possono avere i mass media sulla politica. Sono diversi dalla generazione che li ha preceduti, che dipendeva da organizzazioni e partiti politici per mobilitarsi e scendere in piazza. “Noi non vogliamo che i partiti utilizzino la nostra protesta per i loro scopi”, ha detto Ibrahim Saray a un giornalista.

Il 20 luglio, per impedire riunioni e incontri dei giovani, le forze di sicurezza hanno bloccato internet e chiuso tutte le strade che portano verso il centro di Baghdad. Intanto, le autorità facevano pressioni sui mezzi d’informazione perché non parlassero delle manifestazioni. Il governo ha diffuso una lista con i nomi di cinquanta giornalisti da arrestare per aver partecipato alle manifestazioni o semplicemente per aver dato la notizia delle proteste.