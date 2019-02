Giochi di potere in Iraq

Lo scontro politico tra l’Iran e gli Stati Uniti è già cominciato in Iraq. Tutto ha preso il via come una disputa sul futuro della presenza militare statunitense in Iraq dopo la sconfitta del gruppo Stato islamico (Is). I timori sono nati quando Trump il 3 febbraio ha affermato che le truppe statunitensi sarebbero rimaste in Iraq per “tenere d’occhio l’Iran”.

Nella prossima seduta del parlamento, i politici filoiraniani cominceranno a raccogliere le firme contro la presenza degli americani. Uno dei leader delle milizie, Qais al Khazaali, parlando all’agenzia di stampa Associated Press, è arrivato anche a minacciare di “cacciarli con la forza”.

Da parte sua, l’ambasciata statunitense ha avvertito che, se il governo iracheno dovesse prendere una decisione del genere, non solo si ritirerebbero dall’Iraq tutte le forze della coalizione alleata, ma con loro andrebbero via anche gli investitori internazionali.