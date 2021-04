Il 25 marzo tre esponenti del parlamento iracheno hanno lanciato un allarme sulla diffusione del commercio di armi senza licenza. Negli scontri tra tribù nel sud e nel centro del paese, nei quali dall’inizio di quest’anno trenta persone sono morte e altre ottanta sono rimaste ferite, sono stati impiegati razzi e armi pesanti.

Il commercio di armi ha avuto una drastica impennata dopo la sconfitta del gruppo Stato islamico (Is) nel dicembre del 2017. Le milizie che hanno partecipato alla guerra contro l’Is hanno confiscato molte armi nascoste nei covi di jihadisti e le hanno rivendute sul mercato nero nel sud e nell’ovest del paese. Un mercato che però non è affatto nero, e neppure grigio. Nella capitale Baghdad e nelle regioni occidentali e meridionali dell’Iraq la compravendita delle armi avviene per strada, alla luce del sole. Interi arsenali di armi non autorizzate sono nelle mani di tribù e milizie.